Alerte tendances: ces trois nouveautés culinaires vont ravir les fous de food

A en croire les prescripteurs de tendances, ça va buzzer dans nos assiettes cet été. Et si vous tenez à les prendre au mot, en voici trois à ajouter à votre vocabulaire culinaire (et au menu) sans plus tarder.

1. © getty images

1. CROFFLE Comme son nom l'indique, c'est une variation du cronut ultrapopulaire de Dominique Ansel, mais où le donut laisse place à la gaufre, hy... Comme son nom l'indique, c'est une variation du cronut ultrapopulaire de Dominique Ansel, mais où le donut laisse place à la gaufre, hybridée avec un croissant. De quoi mettre momentanément fin à la querelle entre gaufres de Liège et de Bruxelles... Ou le concurrent japonais du club, qui pourrait bien le rendre obsolète avec son pain de mie coupé en triangles alléchants garni de protéines allant des oeufs moelleux au porc pané. Annoncée comme la boisson de choix de ces prochains mois, cette eau-de-vie à base de sorgho fermenté dont le nom signifie "liqueur transparente" est déjà l'alcool le plus vendu dans le monde, popularité dans l'empire du Milieu oblige. Gan bei!