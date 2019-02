Bientôt une grande roue transformée en restaurant à la citadelle de Namur

"C'est une première dans le monde, il n'y a jamais eu de grande roue aménagée exclusivement en restaurant à ma connaissance", a expliqué jeudi Dimitri Delecaut, l'un des trois initiateurs du projet. "L'idée, c'est de s'envoyer en l'air avec les plus grands chefs du pays, du haut de notre magnifique citadelle, avec une vue imprenable sur la vallée de la Meuse."

La grande roue, d'une hauteur de 35 mètres, sera installée sur l'esplanade et tournera à une vitesse de 2 km/h. Pas moins de 96 personnes pourront y prendre place dans 24 nacelles aménagées en tables de restaurant, pour une expérience culinaire inédite.

Le repas durera environ deux heures, des mises en bouche au dessert (175 euros). Aux fourneaux, on retrouvera Alain Gilain ("Hostellerie Gilain"*), Yves Mattagne ("Sea Grill"**), Viki Geunes ("'t Zilte"**) et Pierre Résimont ("L'Eau Vive"**). Il sera aussi possible de prendre uniquement l'apéritif (50 euros), alors que le samedi et le dimanche, les plus matinaux pourront profiter d'un petit-déjeuner préparé par Carl Gillain, ancien candidat de l'émission Top Chef.

Un chapiteau avec bar et salons est également prévu pour accueillir les convives et leur permettre de prolonger le plaisir, tandis que trois soirées à thème seront proposées.

L'organisation annonce par ailleurs espérer voir son concept figurer au Guiness Book.