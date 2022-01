Les novices en rêvaient, et l'auteure Caroline Hwang l'a fait : une approche facile de cette gastronomie déferlante par le biais de ses classiques. Viandes grillées, poissons, mets à partager, nouilles, kimchi, soupes, crêpes ou gâteaux : rien n'est oublié dans cet ouvrage qui en profite pour livrer les secrets des techniques de cuisson traditionnelle.

Les papilles sont titillées dès l'introduction, grâce à un petit chapitre consacré à tous les ingrédients à se procurer avant d'allumer les fourneaux. Huile de sésame, racine de lotus, daïkon (le radis coréen), graines de sésame grillées, doenjang (une sorte de miso au parfum plus puissant) ou shiitakés séchés mettent ainsi l'eau à la bouche et, bonne nouvelle, ils se dégottent assez facilement dans toutes les bonnes épiceries asiatiques.

Bref, un périple culinaire à la fois hyper-accessible et très vite addictif.

Cuisiner coréen, les recettes culte, par Caroline Hwang, Marabout, 256 pages..

Lire aussi : K-food: la cuisine coréenne agite les papilles à Bruxelles

Les novices en rêvaient, et l'auteure Caroline Hwang l'a fait : une approche facile de cette gastronomie déferlante par le biais de ses classiques. Viandes grillées, poissons, mets à partager, nouilles, kimchi, soupes, crêpes ou gâteaux : rien n'est oublié dans cet ouvrage qui en profite pour livrer les secrets des techniques de cuisson traditionnelle. Les papilles sont titillées dès l'introduction, grâce à un petit chapitre consacré à tous les ingrédients à se procurer avant d'allumer les fourneaux. Huile de sésame, racine de lotus, daïkon (le radis coréen), graines de sésame grillées, doenjang (une sorte de miso au parfum plus puissant) ou shiitakés séchés mettent ainsi l'eau à la bouche et, bonne nouvelle, ils se dégottent assez facilement dans toutes les bonnes épiceries asiatiques. Bref, un périple culinaire à la fois hyper-accessible et très vite addictif.