Noël se fêtera en mode mineur cette année, crise sanitaire oblige. Mais cela ne nous empêchera pas, que du contraire, de concocter au sein du noyau nucléaire familial de bons petits plats. Et pour éviter les magasins bondés et les longues files d'attente, quoi de plus confortable que de commander une box repas livrée à domicile. Notre sélection, pour les amateurs de viande mais aussi les végétariens.

Chez FoodBag, le colis-repas 100% belge, les grands classiques - tartare de saumon, filet de cerf et mousse au chocolat - sont mis à l'honneur pour former un menu services "moderne, chic et surtout, qui se veut sans effort". Le tout en privilégiant les produits locaux. En entrée, de la soupe de céleri-rave prête à l'emploi de l'Anversoise Soepmie, des boulettes de viande farcies de Balls & Glory et de savoureuses rillettes de canard de BonRill originaire d'Ypres. Les végétariens ne sont pas en reste avec un tartare de betteraves rouges à la crème de raifort, aneth et chicorée en entrée et du potiron farci, panais et poireaux rôtis en plat principal. Petit plus solidaire : pour chaque menu de fête vendu, FoodBag offre 10 euros à l'Association Muco afin de soutenir la recherche contre la mucoviscidose. Infos pratiques ICILa plateforme de commerce en ligne bio et local eFarmzqui a connu une croissance très forte et rapide depuis le début de la crise, propose un menu de fêtes 3 services à base de produits prévus en juste quantité (prévoyez 2 heures de préparation). La "box veggie" est composée de raviolis à la truffe et crème de pecorino, de potimarron farci au quinoa et de pommes duchesse. En dessert, une spécialité anglaise typique, un posset au citron, soit une crème au citron accompagnée de pommes caramélisées au beurre salé. Le menu de la "box originale" est identique à l'exception du plat principal composé de filets de faisan glaçés à l'orange. Dans la sélection festive du site eFarmz, il est aussi possible de commander de quoi se délecter d'une fondue ou d'une raclette de fromage, sans oublier pour le petit matin de Noël, l'incontournables cougnou aux pépites de chocolat. Little Green Box propose des paniers 100% belges et presque sans déchets, avec un système payant de consignes (bocaux, boîtes isothermes et sacs en lin). Pour les fêtes, le menu de la box repas bio "spécial Noël" est alléchant et fait dans l'originalité. En amuses-bouches: des oeufs de caille et chapelure de pignons de pin, des boudins traditionnels ou encore, des rackers de drèche de bière aromatisés. Un rôti de dinde aux morilles et vin blanc, grenailles rôties en plat principal et pour terminer en beauté, une pana cotta d'hiver aux clémentines. Une sélection de vins pour accompagner ces mets est aussi proposée. Infos sur le site. On ne présente plus la société de colis repas Hello Fresh qui propose deux options pour les fêtes. La box de Noël (de 2 à 8 personnes) se compose de 4 plats à préparer en moins de 2 heures. Au menu: saumon fumé et oignon rouge mariné au citron suivi d'une soupe aux champignons en entrée, un ragoût de cerf et de chevreuil en plat principal et comme dessert, un trifle à l'orange et au spéculoos. Dans la box gourmet, c'est pas moins de 8 plats à déguster - trio de poisssons, brochettes de légumes, crêpes à la pomme,... - autour de votre appareil à raclette (1h de préparation au préalable). Hello Fresh ne propose pas de version entièrement veggie pour les fêtes mais les végétariens pourront piocher dans les mets à base de légumes proposés dans la box gourmet. Par ailleurs, une recette plus élaborée "Veggie Premium" est proposée chaque semaine pendant le mois de décembre, parmi elles, des Tourelles d'aubergine rôtie assaisonnées d'huile à la truffe ou encore, du pain de pois chiches au brie et chutney de canneberges. Et en bonus pour vous mettre l'eau à la bouche, on vous livre la recette du dessert:Infos pratiques pour commander ICI