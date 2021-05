BBP ouvrira bientôt un deuxième bar. La brasserie bruxelloise très prolifique a jeter son dévolu sur la commune d'Ixelles, et plus précisément le quartier du Bailli pour leur noveau spot.

Située en plein coeur de Bruxelles, la microbrasserie BBP était depuis deux ans à la recherche d'un endroit idéal où s'implanté, à Ixelles ou Saint Gilles. Sa deuxième adresse bruxelloise sera finalement à Ixelles, sur l'avenue Louise, dans les murs du pub irlandais Michael Collins, qui a fermé ses portes durant le confinement.

L'ouverture est prévue en juin, après rénovation, mais aussi pour coller au coup d'envoi de la Coupe de l'Euro de football, qu'il sera possible de suivre sur place, poursuivant ainsi la tradition du pub d'antan.

Au menu, la trentaine de bières de BBP évidemment, mais aussi une sélection de productions issues micro-brasseries internationales. Il sera aussi possible d'y commandé des pizzas dont la pâte sera fabriquée à partir des excédents du processus de brassage.

Après l'implantation des ses établissements à Paris et à Tokyo, puis celui-ci, la brasserie bruxelloise achèvera la construction d'une nouvelle brasserie à Anderlecht, qu'elle espère ouvrir d'ici la fin de l'année. Ce site devrait aussi pouvoir accueillir le public dans son beer garden en 2022.

