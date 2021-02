Une fine crêpe salée à base de farine de pois chiches qui fleure bon la côte ligure italienne où elle se déguste à toute heure: voilà exactement ce dont vous avez besoin en ce moment! Sous ses faux airs de galette ou de focaccia, la farinata cache de subtiles saveurs méditerranéennes. Ici en version burrata, elle épate et pas qu'un peu.

Pour 4 crêpes

Pour 4 crêpes1. Mélanger au fouet l'eau et la farine de pois chiches jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Ajouter le piment de Cayenne, le paprika, le poivre et le sel. Hacher le romarin et l'incorporer à la pâte avec le pecorino moulu et trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Réserver.2. Hacher finement l'ail. Nettoyer les épinards. Faire cuire l'ail et les épinards dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, jusqu'à ce que les feuilles aient réduit. Incorporer ail et épinards à la pâte.3. Laisser reposer la pâte au moins trois heures (voire une nuit) au réfrigérateur.4. Préchauffer le four à 220 °C.5. Faire chauffer une poêle à crêpes avec une cuillerée d'huile d'olive jusqu'à ce que celle-ci commence à fumer. Y faire dorer une crêpe jusqu'à ce que les bords soient dorés. Placer la poêle au four et laisser cuire 20 min de plus. Oter la crêpe de la poêle et la réserver au chaud sur une assiette recouverte d'aluminium. Faire de même pour les trois autres crêpes.6. Entre-temps, nettoyer la roquette, peler et couper les oignons en demi-lunes.7. Retirer la dernière crêpe du four, répartir la burrata sur les quatre crêpes et assaisonner de roquette, d'oignon rouge, de vinaigre balsamique, d'huile d'olive, de poivre et de sel.Astuce: cette recette est aussi délicieuse avec du salami au fenouil, du parmesan, des tomates séchées et du basilic, ou avec du gorgonzola et du prosciutto.