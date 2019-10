Ce week-end, le vin fait salon

Le salon Megavino est organisé ces 11, 12 et 13 octobre au Palais 7 à Brussels Expo. Lors de cette 21e édition, les visiteurs pourront participer à des animations et ateliers en plus des rencontres avec les vignerons, des dégustations et des achats.

Megavino est un salon destiné au grand public, aux amateurs de vin, passionnés ou simplement curieux. Lors de cette nouvelle édition, on comptera une forte représentation française de 40 viticulteurs indépendants, mais également des représentants de régions viticoles italiennes, portugaises, roumaines, bulgares et belges. Cette année, un comité de dégustation piloté par Marc Roisin et Eric Boschman identifiera ses vins favoris parmi les références présentées afin d'établir la "Sélection Vinogusto". En outre, Filigranes, la plus grande librairie d'Europe sera présente avec différentes publications et leurs auteurs. Filigranes animera un espace littérature sur le vin et sur la gastronomie.