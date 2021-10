Combien coûte la bière en France, en Espagne, en Australie et bien sûr en Belgique? La réponse permet d'assouvir sa curiosité au pays de la bière qu'est la Belgique, voire pour certain·e·s, être un argument pour choisir ou au contraire décliner, telle ou telle destination. Grâce à cette carte interactive, vous saurez où on boire une pinte bière coûte le moins cher, mais aussi comment se situe la Belgique par rapport à la question.

On peut être un comparateur de devis d'assurance, et mettre son expertise de la comparaison des coûts au service de l'apéro. C'est ce qu'a fait hellosafe.be, en établissant cette carte interactive qui pour être mise au point, a passé au crible le coût des données référençant le prix d'une pinte dans des dizaines de pays, d'après des données relevées en octobre 2021, issues de cinq sources concordantes. En Belgique, la bière se situe en bonne place dans le patrimoine culturel, et la bière belge inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2016. Mais entre la Sierra Leone où on paie la bière en moyenne 0,62 au Qatar où son prix moyen atteint 10,89 euros, où se situe la Belgique ? Voici la réponse.