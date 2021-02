On connait sa version sucrée aux cerises, mais le clafoutis peut également se décliner en salé pour un plat simple, mais savoureux. De la comfort food saine qui a de quoi réchauffer en ces jours trop gris.

Si dans sa recette d'origine, on retrouve de la farine, des oeufs, du lait, du sucre et des cerises, le clafoutis est en réalité déclinable à l'infini. Et donc aussi dans une version salée. Il aussi est moins calorique qu'une quiche, puisqu'il n'a pas un fond de pâte.

La base est assez simple :

Sachez que l'on compte un oeuf par personne. Par exemple pour un moule de 33 cms pour six personnes, on a besoin de 6 oeufs, 150 grammes de farine,75 cl de lait (écrémé, demi-écrémé, et même végétal peu importe).

On mélange les six oeufs, puis on rajoute petit à petit la farine et l'on finit par le lait. A ce mélange, on rajoute littéralement ce qu'on veut avant de le verser dans un plat beurré qui sera lui-même enfourné au four préchauffé à 200°.

Emprisonnés à la cuisson, les arômes vont se libérer au premier coup de fourchette.

Ce dessert existe officiellement depuis 1864 et son nom viendrait soit de l'occitan clafotís (qui signifie "remplir) soit de l'ancien français claufir (fixer avec des clous, parsemer de quelque chose).

Quelques conseils tout de même

- Les puristes veilleront à placer les ingrédients sur le fond du moule avant de verser par-dessus le mélange oeuf-farine-lait.

- Pour les éléments que l'on rajoute, on prendra néanmoins soin de la cuire séparément en amont. Et ce pour éviter de que ces derniers ne perdent trop d'eau et diluent de trop l'appareil (le mélange oeuf-farine-lait).

- On peut par contre rajouter ce qu'on veut comme épices à l'appareil.

- Vous pouvez également jouer sur la forme du moule puisque si le plat traditionnel se fait dans un plat à gratin, il peut aussi être cuit dans des ramequins ou encore des moules à muffins.

Quelle différence il y a-t-il entre clafoutis et flan ? La différence est très subtile on en convient, mais elle existe puisqu'elle se situe au niveau de la présence ou de l'absence de farine.

Quelques idées

Outre les associations classique de type tomate-mozzarella, saumon-poireau, chèvre-courgette, roquefort-noix, littéralement tout est possible. C'est donc également une recette idéale pour transformer les restes de la veille.

Mais comme trop choix, tue le choix, voici quelques pistes :

>> Clafoutis aux choux de Bruxelles

© DR

Mais aussi:

-Clafoutis au deux saumons et citron vert

-Clafoutis salé aux bettes, chou kale, courgette, cheddar et lardons

- Clafoutis aux asperges et aux petits pois

Si dans sa recette d'origine, on retrouve de la farine, des oeufs, du lait, du sucre et des cerises, le clafoutis est en réalité déclinable à l'infini. Et donc aussi dans une version salée. Il aussi est moins calorique qu'une quiche, puisqu'il n'a pas un fond de pâte.Sachez que l'on compte un oeuf par personne. Par exemple pour un moule de 33 cms pour six personnes, on a besoin de 6 oeufs, 150 grammes de farine,75 cl de lait (écrémé, demi-écrémé, et même végétal peu importe). On mélange les six oeufs, puis on rajoute petit à petit la farine et l'on finit par le lait. A ce mélange, on rajoute littéralement ce qu'on veut avant de le verser dans un plat beurré qui sera lui-même enfourné au four préchauffé à 200°. Emprisonnés à la cuisson, les arômes vont se libérer au premier coup de fourchette.- Les puristes veilleront à placer les ingrédients sur le fond du moule avant de verser par-dessus le mélange oeuf-farine-lait. - Pour les éléments que l'on rajoute, on prendra néanmoins soin de la cuire séparément en amont. Et ce pour éviter de que ces derniers ne perdent trop d'eau et diluent de trop l'appareil (le mélange oeuf-farine-lait). - On peut par contre rajouter ce qu'on veut comme épices à l'appareil. - Vous pouvez également jouer sur la forme du moule puisque si le plat traditionnel se fait dans un plat à gratin, il peut aussi être cuit dans des ramequins ou encore des moules à muffins. Outre les associations classique de type tomate-mozzarella, saumon-poireau, chèvre-courgette, roquefort-noix, littéralement tout est possible. C'est donc également une recette idéale pour transformer les restes de la veille. Mais comme trop choix, tue le choix, voici quelques pistes :>> Clafoutis aux choux de BruxellesMais aussi: -Clafoutis au deux saumons et citron vert-Clafoutis salé aux bettes, chou kale, courgette, cheddar et lardons- Clafoutis aux asperges et aux petits pois