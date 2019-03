Comment les restaurateurs rendent leur cuisine plus "verte"

"Horecatel confirme sa place de rendez-vous incontournable pour les professionnels actifs dans les secteurs de l'Horeca, des collectivités et de la gastronomie", a souligné le WEX, qui organisait le salon du 10 au 13 mars.

Quelque 420 exposants s'y sont partagé 23.500m² d'exposition répartis sur six palais.

"Le salon joue de plus en plus sur une belle mixité entre les grandes marques reconnues dans le milieu de la restauration et l'arrivée de produits qui jouent la carte du local. Avec un souci affiché, que ce soit en restauration de collectivités, en brasseries ou à la table des restaurants, de privilégier des produits alimentaires plus sains et du matériel et des équipements moins énergivores".

Rayon compétition, le concours WexProCup, réservé aux chefs de moins de 30 ans, a été remporté par Tom Pierat, du restaurant Le Mont-à-Gourmet à Gouy-les-Piéton.

Les Prix Innovation ont été attribués à la société Helados Estiu pour son "Wao Mochi ice cream", dessert glacé d'inspiration japonaise (catégorie FOOD), à la société Luméa pour son "Eco Burner", système de réchaud sans gel et sans mèche (catégorie NON FOOD) et à la distillerie Ghost in a Bottle pour son distillat non-alcoolique "No Ghost in a bottle, Herbal & Floral Deligt".

La prochaine édition d'Horecatel se tiendra du 8 au 11 mars 2020.