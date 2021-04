Les bolanis sont de délicieux pains naan fourrés, puis rôtis à la poêle jusqu'à être dorés et croustillants. Ce plat est très apprécié en Afghanistan, notamment en période de Ramadan.

Bolani (pain naan fourré)

Type de recette : plat principal

Temps de confection : 15 minutes

Prix : €€

Temps de préparation : 1 heure

Difficulté : moyen

A.l'instar des plats en ravioles comme le mantu ou encore le ashak, le bolani est un plat nécessitant pas mal d'huile de coude. En général, il est préparé en famille et entre amis pour les grandes occasions, et consommé directement sur la tawah, une poêle en fer plate traditionnelle. Ces pains plats se dégustent en arrachant des bandes et en les trempant dans une sauce, comme le morcheh sorkh, yaourt épais nature ou le jaan-e-ama-yogurt dip. Traditionnellement, les Afghans aiment l'accompagner d'une tasse de thé sucré.

Il est important que la garniture que vous avez choisie soit prête avant d'étaler la pâte.

Conseil: préparer votre farce pendant que la pâte repose.

Ingrédients (pour 6 personnes)

485g de farine, en prévoir davantage pour saupoudrer

1 1/2 cuillère à café de levure sèche

2 cuillères à café de sel

375 ml d'eau tiède

1 cuillère à soupe d'huile de tournesol, en prévoir davantage pour la cuisson

garniture au choix (découvrez quelques possibilités ci-dessous)

Préparation

1- Mélanger la farine, la levure et le sel dans un bol de taille moyenne. Faire un puits au centre et ajouter lentement juste assez d'eau chaude pour humidifier les ingrédients. Mélanger le tout à la main en faisant des mouvements circulaires afin d'obtenir un mélange lisse, puis ajouter l'huile. Ensuite, ajouter lentement le reste de l'eau, tout en pétrissant à la main (il se peut que toute l'eau ne soit pas nécessaire. Le but est de former une pâte ferme). Pétrir le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme. Il faudra peut-être légèrement ajuster la quantité d'eau ou de farine pour obtenir la bonne consistance.

2 - Former une boule avec la pâte et la placer dans un bol graissé. Couvrir le bol avec un torchon et laisser la pâte reposer pendant environ 30 minutes jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Ensuite, diviser la pâte en six portions égales et rouler chaque portion entre les mains pour en faire une boule. Les placer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé, en les espaçant de 5 cm. Couvrir avec un torchon et laisser reposer pendant 10 minutes supplémentaires jusqu'à ce que les boules aient doublé de volume.

3 - Placer une de ces boules sur un plan de travail légèrement fariné et l'aplatir en un cercle d'environ 10-12 centimètres de diamètre.

Il faut un peu d'entrainement avant d'avoir la main, l'astuce consistant à travailler du centre vers l'extérieur.

Ajouter 3 cuillères à soupe de garniture sur une moitié du cercle et la répartir uniformément (sur la moitié de la pâte), tout en s'assurant qu'il reste une bordure d'un centimètre. Replier l'autre moitié de la pâte sur la garniture, de manière à obtenir un demi-cercle, et presser fermement les bords ensemble.

Répéter l'opération avec le reste de la pâte et le reste de la garniture.

4 - Faire chauffer une tawah (poêle à fond épais) et ajouter juste assez d'huile pour couvrir le fond de la poêle. Faire rôtir les bolanis un par un pendant 4 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Les égoutter sur une assiette recouverte de papier absorbant et les servir chauds avec un chutney ou une sauce au yaourt dans lesquels les tremper.

Farce Morgh Kofta

Ingrédients (pour 6 bolanis)

2 cuillères à soupe d'huile de tournesol

1 gros oignon, finement haché

400g de hachis ou dés de poulet, de préférence de la cuisse ou la patte

1 cuillère à café de poudre d'ail

1 cuillère à café de poudre de piment

1 cuillère à café de graines de coriandre, moulues dans un moulin à épices ou écrasées dans un mortier

1 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu

2 cuillères à café de sel

Préparation

Faire chauffer l'huile dans une poêle à feu vif et faire cuire l'oignon jusqu'à ce qu'il soit doré. Ajouter le poulet, les épices et le sel et bien remuer. Faire cuire pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le poulet soit cuit mais sans le faire trop brunir. Egoutter le mélange dans une passoire. Mettre de côté jusqu'à ce que les bolanis soient prêts à être remplis.

. © Alicia Taylor

Farce kachaloo

Ingrédients (pour 6 bolanis)

800g de pommes de terre

1 gros oignon, finement haché

2 cuillères à café de graines de coriandre, moulues dans un moulin à épices ou écrasées dans un mortier

2 cuillères à café de poudre d'ail

1 cuillère à café de poudre de chili

1 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu

2 cuillères à café de sel

Préparation

Faire cuire les pommes de terre en chemise dans une grande quantité d'eau pendant environ 15 minutes. Ensuite, les mettre de côté pour qu'elles refroidissent. Une fois refroidies, retirer la peau et les écraser dans un grand bol. Ajouter l'oignon, les épices, le sel, 2 cuillères à soupe d'eau et bien mélanger. Mettre de côté jusqu'à ce que les bolanis soient prêts à être remplis.

Farce Kadoo

Ingrédients (pour 6 bolanis)

400 g de potiron, tel que le potiron japonais (kabocha), pelé, épépiné et coupé en cubes de 1 cm

125 ml d'eau chaude

1 gousse d'ail pressée

1 cuillère à café de graines de coriandre, moulues dans un moulin à épices ou écrasées dans un mortier

1 cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu

1 cuillère à café et demie de sel

Préparation

Placer le potiron et l'eau dans une casserole. Laisser mijoter pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que le potiron soit mou et que l'eau soit absorbée. Dans un bol, écraser le potiron avec l'ail, les épices et le sel. Bien mélanger. Mettre de côté jusqu'à ce que les bolanis soient prêts à être remplis.

Ces recettes sont extraites du livre Parwana, de Durkhanai Ayubi, éditions Becht, 27,99 euros.(en néerlandais)

