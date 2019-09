Conseils concrets et recettes savoureuses pour réduire le gaspillage alimentaire

35 à 50 % de la production alimentaire mondiale est jetée à la poubelle. Heureusement, il existe des solutions faciles et concrètes pour moins gaspiller au quotidien. Loin des leçons de morale, voici quelques conseils et recettes qui en plus d'être pratiques sont originales et savoureuses. En bonus des astuces pour garder vos délicieux fruits et légumes de l'été jusqu'au coeur de l'hiver. Ou comment joindre l'utile à l'agréable.

En cette fin d'été, les légumes et fruits sont présents en abondance. Si vous craignez de ne pas pouvoir tout manger, vous pouvez aussi les transformer. Au lieu de les laisser flétrir, profitez-en pour faire, comme à l'ancienne, des réserves pour l'hiver.

