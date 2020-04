Manger au restaurant est probablement plus sûr que chez soi, estime le chef français multi-étoilé Alain Ducasse, qui a demandé au gouvernement un "déconfinement partiel de la restauration responsable".

"Aujourd'hui, il vaudrait mieux manger dans un restaurant qui est un peu précautionneux qu'à la maison quand vous êtes obligé d'aller dans un mini-supermarché à côté de chez vous où tout le monde touche les fruits, se croise et n'a pas de masque", a déclaré M. Ducasse à l'AFP. "La restauration sera mieux en sécurité sanitaire", a insisté le chef aux 17 étoiles Michelin, après une réunion vendredi du secteur de la restauration avec le président Emmanuel Macron.

"Ce propos a été entendu par le gouvernement, il a besoin d'être digéré, mais une prise de conscience de la part de nos dirigeants a été clairement actée", a-t-il poursuivi.

Selon M. Ducasse, les restaurants français pourraient rouvrir "entre le 2 et le 20 juin" si la pandémie faiblit. Le gouvernement a déclaré que la décision sur la date de la réouverture serait prise fin mai.

Le Collège culinaire de France, qui défend le patrimoine gastronomique de ce pays et dont M. Ducasse est un des fondateurs, a demandé dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron un "déconfinement partiel de la restauration responsable". "Nous allons dans le bon sens", a estimé Alain Ducasse.

Les cafés et les restaurants en France sont fermés depuis le 15 mars et la situation du secteur "est catastrophique" selon M. Ducasse.

