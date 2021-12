Les crostinis sont des petites tranches de pain grillé et garnies selon les envies. Un bel antipasti qui fera la joie des convives à l'apéritif et une croustillante manière de commencer un repas de fête.

CROSTINI À LA PURÉE DE POTIRON ET BACON

Pour 6 pièces // Préparatifs 15 minutes // Préparation 15 minutes

Ingrédients :

150 g de chair de potiron, 1 étoile de badiane, 6 tranches de baguette, 1 pincée de noix de muscade fraîchement râpée, 40 g de bacon, 1 brin de sauge, 2 c à s d'huile d'olive, 1 c à c de beurre, sel, poivre du moulin

Préparation

1 Coupez la chair de potiron en dés et faites-les cuire pendant 15 minutes dans de l'eau bouillante salée avec la badiane. Badigeonnez les tranches de pain avec l'huile d'olive et faites-les griller 1 minute de chaque côté dans une poêle.

2 Égouttez le potiron et repêchez la badiane. Mettez le potiron dans un saladier et écrasez la chair à la fourchette. Mélangez avec le beurre et la noix de muscade. Salez.

3 Faites griller le bacon dans une poêle sèche pendant 3 à 4 minutes. Égouttez sur du papier absorbant. Cassez-le en morceaux. Rincez et essorez la sauge. Effeuillez-la.

4 Tartinez le pain avec la purée de potiron. Ajoutez le bacon. Décorez d'une feuille de sauge et donnez un tour de moulin à poivre avant de servir.

CROSTINI AU PESTO ET SCAMPIS

Pour 6 pièces // Préparatifs 15 minutes // Préparation 5 minutes

Ingrédients :

6 tranches de baguette, 2 gousses d'ail, 12 scampis, décortiqués et déveinés, 1/2 c à s de pesto, 1 c à s de mascarpone, 1 c à c de jus de citron, feuilles de basilic, 2 c à s d'huile d'olive, 2 c à s de beurre, sel 1 Badigeonnez le pain avec l'huile d'olive et faites-le griller

Préparation

1 minute de chaque côté dans une poêle. Épluchez l'ail et écrasez-le avec la paume de votre main. Rincez et épongez les scampis.

2 Faites chauffer le beurre dans la poêle et faites-y sauter les scampis avec l'ail pendant 3 à 4 minutes, en les retournant de temps en temps. Salez légèrement.

3 Mélangez le pesto avec le mascarpone et le jus de citron. Tartinez le pain de ce mélange. Ajoutez 2 scampis et décorez de basilic.

CROSTINI AUX OEUFS BROUILLÉS ET TRUFFE D'ÉTÉ

Pour 6 pièces // Préparatifs 10 minutes // Préparation 5 minutes

Ingrédients

6 tranches de baguette, 3 oeufs, 2 c à c de beurre, 30 g de truffe d'été (en bocal), 2 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin

Préparation

1 Badigeonnez le pain d'huile d'olive et faites-le griller 1 minute de chaque côté dans une poêle.

2 Battez les oeufs en omelette, salez, poivrez. Faites fondre le beurre dans une poêle et versez-y les oeufs. Faites-les cuire en remuant pendant 2 à 3 minutes pour obtenir des oeufs brouillés.

3 Répartissez les oeufs sur le pain et râpez la truffe par-dessus en très fines lamelles.

CROSTINI AU RÔTI DE DINDE ET COMPOTE DE CRANBERRIES

Pour 6 pièces // Préparatifs 20 minutes // Préparation 10 minutes

Ingrédients

1 échalote, 3 c à s d'huile d'olive, 80 g de cranberries, 1 c à s de cassonade, 2 c à s de vinaigre de vin blanc, 1 pincée de poivre de Cayenne, 6 tranches de baguette, 120 g de filet de dinde rôtie, en tranches fines, 10 g de persil haché, sel

Préparation

1 Épluchez et émincez l'échalote. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile dans une casserole et faites-y revenir l'échalote. Rincez les cranberries et ajoutez-les dans la casserole avec la cassonade. Laissez caraméliser légèrement puis déglacez avec le vinaigre et 50 ml d'eau. Faites réduire à feu doux pendant 10 minutes. Assaisonnez de sel et de poivre de Cayenne et laissez refroidir.

2 Badigeonnez les tranches de pain avec le reste d'huile et faites-les griller 1 minute de chaque côté dans une poêle. Garnissez-les de rôti de dinde et dressez la compote de cranberries par-dessus. Juste avant de servir, saupoudrez de persil.

CROSTINI AU SAUMON FUMÉ ET MAYONNAISE

Pour 6 pièces // Préparatifs 15 minutes // Préparation 5 minutes

Ingrédients

6 tranches de baguette, 2 c à s de mayonnaise, 1 c à c de jus de citron, 1/4 de c à c de zeste de citron bio, 120 g de saumon fumé, aneth, 2 c à s d'huile d'olive

Préparation

1 Badigeonnez les tranches de pain avec l'huile d'olive et faites-les griller 1 minute de chaque côté dans une poêle.

2 Lissez la mayonnaise avec le jus et le zeste de citron. Tartinez le pain avec ce mélange. Garnissez de saumon fumé et décorez d'aneth.

CROSTINI AU FROMAGE ET OIGNONS CARAMÉLISÉS

Pour 16 pièces // Préparatifs 15 minutes // Préparation 10 minutes

Ingrédients

1 oignon rouge, 1 c à c de cassonade, 2 c à s de vinaigre balsamique, 1 brin de thym + supplément, 6 tranches de baguette, 75 g de brie, en tranches, 3 c à s d'huile d'olive

Préparation

1 Épluchez l'oignon et coupez-le en lamelles. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive dans une petite poêle et faites-y revenir l'oignon. Saupoudrez de cassonade et laissez caraméliser. Déglacez avec le vinaigre balsamique et 2 à 3 cuillères à soupe d'eau. Laissez réduire 4 à 5 minutes, en remuant, jusqu'à ce que l'oignon soit fondant. Émiettez le thym et ajoutez-le.

2 Badigeonnez les tranches de pain avec le reste d'huile et faites-les griller dans une poêle, 1 minute de chaque côté. Répartissez le brie et l'oignon par-dessus et décorez de thym.

CROSTINI À LA RICOTTA, JAMBON ET TOMATES

Pour 6 pièces //Préparatifs 15 minutes // Préparation 5 minutes

Ingrédients

6 tranches de baguette, 3 c à s de ricotta, 1 c à c de jus de citron, 20 g de tomates séchées à l'huile, 75 g de jambon cru, en tranches fines, 2 c à s d'huile d'olive, sel, poivre du moulin.

Préparation

1 Badigeonnez les tranches de baguette avec l'huile d'olive. Faites-les griller 1 minute de chaque côté dans une poêle.

2 Mélangez la ricotta avec le jus de citron, du poivre et du sel.

3 Égouttez les tomates séchées et détail - lez-les en lanières. Tartinez les tranches de pain avec la ricotta et répartissez le jambon et les tomates séchées par-dessus

