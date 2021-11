Les jeunes gastronomes pourront réserver une table à tarif plus accessible auprès d'une trentaine de membres participants.

Les réservations pour la "Quinzaine des jeunes", qui permet aux moins de 25 ans de découvrir la gastronomie à petits prix durant quinze jours, s'ouvrent ce mardi pour une nouvelle édition qui aura lieu du 15 au 28 novembre. Des établissements de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre ont répondu à l'appel de l'association des maîtres-cuisiniers.

Les jeunes gastronomes pourront réserver une table à tarif plus accessible auprès d'une trentaine de membres participants, parmi lesquels "Bon Bon"** à Woluwe-saint-Pierre, "Aux Armes de Bruxelles" à Bruxelles, "Alain Bianchin"* à Notre-Dame-Au-Bois, "Zur Post"* à Saint-Vith, "L'Héliport Brasserie"* à Liège, "De Mayeur" à Leeuw-saint-Pierre ou encore "De Jonckman"** près de Bruges.

Les menus sont proposés à 58 euros par personne dans les restaurants gastronomiques sans macaron, 78 euros pour un restaurant coté une étoile au Michelin, 98 euros pour ceux affichant deux étoiles et jusqu'à 115 euros pour un triple étoilé. Le menu comprend trois services, un apéritif, deux verres de vin et une demi-bouteille d'eau par personne. L'événement s'adresse à "des jeunes adultes déjà amateurs, des étudiants d'école hôtelière ou juste curieux de découvrir de belles tables. Des jeunes n'étant autres que les clients de demain", souligne l'association The Mastercooks of Belgium. Le concept avait en réalité déjà vu le jour il y a une petite vingtaine d'années mais avait entretemps été abandonné. Une deuxième édition suivra, du 7 au 20 mars 2022

