Voici les recettes de quelques accompagnements de choix qui rajouteront ce petit plus à toutes vos grillades, légumes ou apéritif.

GUACAMOLE

Pour 4 personnes / Préparatifs 5 minutes / Repos 1 heure

Ingrédients

2 gros avocats mûrs, jus d'1 citron vert + 1 citron vert en quartiers, 1 petite gousse d'ail, émincée, 1 piment chili rouge, épépiné et émincé, 1 petite poignée de coriandre, ciselée, 1/2 c à c de sel marin en flocons, 1/4 de c à c de poivre noir du moulin

Préparation

1 Coupez les avocats en deux, éliminez le noyau, pelez-les et coupez la chair en petits dés.

2 Dans un bol, mélangez les dés d'avocat avec le jus de citron vert, l'ail, le piment chili, la coriandre, du poivre et du sel. Écrasez à la fourchette pour obtenir une purée lisse. Couvrez et réservez 1 heure au frigo.

3 Au moment de servir, décorez de quartiers de citron vert.

HOUMOUS

Pour 4 personnes / Préparatifs 5 minutes

Ingrédients

1 grosse gousse d'ail, émincée, jus d'1 gros citron, 3 c à s d'huile d'olive de première pression à froid + supplément, 1/2 c à c de cumin en poudre, 1/4 de c à c de paprika en poudre + supplément, 60 g de tahin, 425 g de pois chiches (en conserve), égouttés, 1 poignée de persil plat, sel, poivre noir du moulin

Préparation

1 Dans le bol du mixer, mettez l'ail avec le jus de citron, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, le cumin en poudre, le paprika en poudre et une pincée de sel. Mixez à grande vitesse pendant 30 secondes, jusqu'à ce que l'ail soit haché.

2 Ajoutez le tahin et mixez encore 1 minute. Ajoutez ensuite les pois chiches et le reste de l'huile d'olive et mixez pour obtenir une purée lisse. Raclez de temps en temps les bords du bol du mixeur.

3 Assaisonnez de poivre et sel selon votre goût. Dressez le houmous dans un plat. Juste avant de servir, décorez de persil, d'un peu de paprika en poudre et d'un filet d'huile d'olive.

ASTUCE>>> Le houmous peut être préparé jusqu'à deux jours à l'avance. Conservez-le au frigo.

SAUCE À L'AIL AU PAPRIKA FUMÉ

Pour 4 personnes / Préparatifs 5 minutes /Repos 1 heure

Ingrédients

250 g de mayonnaise, 3 c à s de jus de citron, 4 gousses d'ail, émincées, 1 c à s de concentré de tomates, 1 c à c de paprika fumé en poudre, 1/4 de c à c de sel marin en flocons, 1/4 de c à c de piments chili séchés et concassés, 1/4 de c à c d'origan séché.

Préparation

1 Dans un bol, fouettez la mayonnaise avec le jus de citron, l'ail, le concentré de tomates, le paprika en poudre, le sel et 2 cuillères à soupe d'eau chaude pour obtenir une sauce lisse. Couvrez et réservez 1 heure au frigo.

2 Juste avant de servir, décorez de piments concassés et d'origan séché.

MAYONNAISE AUX OLIVES

Pour 4 personnes / Préparatifs 5 minutes / Repos 1 heure

Ingrédients

150 g de mayonnaise, 50 d'olives vertes dénoyautées, hachées, 2 c à c de jus de citron, 2 c à c d'estragon frais, haché

Préparation

1 Dans un bol, fouettez tous les ingrédients pour obtenir une sauce liée.

2 Couvrez et réservez 1 heure au frigo. Servez frais.

TZATZÍKI AU CONCOMBRE ET FINES HERBES

Pour 4 personnes / Préparatifs 20 minutes / Repos 10 minutes

Ingrédients

1 concombre, 2 gousses d'ail, 200 g de yaourt grec, 1 c à s de jus de citron, 1 pincée de sucre, 1 c à s de fines herbes (aneth et persil), ciselées, 4 c à s d'huile d'olive, sel

Préparation

1 Nettoyez le concombre et râpez-le grossièrement dans un saladier. Saupoudrez de sel et laissez dégorger pendant 10 minutes. Jetez le liquide.

2 Épluchez et émincez l'ail. Mélangez-le avec le concombre râpé et le yaourt. Ajoutez le jus de citron, le sucre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.

3 Nappez avec le reste de l'huile et saupoudrez de fines herbes hachées juste avant de servir

