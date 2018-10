Des sushis gratuits en échange de followers sur Instagram

Pour avoir la totalité de son repas gratuit chez "This is not a sushi bar", il faut néanmoins compter 100.000 fans et poster sur le réseau social une photo du lieu ou des plats avec le tag et le hashtag du restaurant.

De 1.000 à 5.000 followers, vous aurez droit à un plat gratuit après avoir acheté un plat et une boisson, et posté la photo, de 5.000 à 10.000 à deux plats, de 10.000 à 50.000 à quatre et de 50.000 à 100.000 à huit plats. La formule sera lancée à partir de lundi dans le nouveau, et sixième, restaurant de la chaîne, qui sera inauguré ce jeudi soir. Elle pourrait à terme être mise en place dans tous.

"Nous cherchions une idée pour lancer ce nouveau restaurant. Nous nous sommes rendus compte que la majeure partie de notre clientèle utilisait Instagram et faisait partie de la génération Millenials", les 18-35 ans, a expliqué à l'AFP un des propriétaires, Matteo Pittarello, 42 ans.

"Instagram est un multiplicateur extraordinaire du bouche-à-oreille mais aucun restaurateur en Italie n'a exploité son potentiel de cette manière. Nous avons vu qu'à Londres, il y avait eu une expérience d'une agence de communication qui avait créé un restaurant 'pop-up' pendant deux semaines, et nous, nous avons décidé de le mettre en place de manière permanente", a-t-il ajouté.

Alors que le groupe réalise 80% de ses ventes avec la livraison à domicile - non concernée par la formule -, M. Pittarello ne s'attend "pas à un grand impact sur le chiffre d'affaires, car le restaurant est assez petit (20 places)".