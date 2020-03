Deux initiatives pour faire tourner les restaurants malgré les mesures anti-coronavirus

Les mesures annoncées par le gouvernement le 12 mars pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus concernent les commerces, et notamment les restaurants et cafés. Il leur sera ainsi interdit d'ouvrir jusqu'au 3 avril. Les deux inititiatives qui suivent permettent de conserver le lien entre clientèle et restaurants, et espérons-le, traverser cette période sans trop de perte pour ces derniers.

Durant les trois semaines à venir, du 14 mars au 3 avril, les professsionels de l'horeca ne pourront pas faire bouillir la marmitte, avec des conséquences économiques qui pourraient être dramatiques. Le célèbre guide gastronomique a décidé de soutenir les restaurateurs qui risquent d'en pâtir financièrement, en lançant une page web spéciale destinée aux adresses proposant des formules à emporter sur tout le territoire belge. Dès ce 14 mars, Gault & Millau lancera la page Chef's Take Away Collection qui recensera les restaurants de sa sélection qui proposent des plats à emporter. Et à Bruxelles en particulier Avec le même objectif, Visitbrussels a décidé, sous l'impulsion d'Olivier Marette chargé de la promotion de la gastronomie, de recenser tous les établissements de la capitale qui continuent de cuisiner pendant cette fermeture de plusieurs semaines. Services de livraison à domicile, plats à emporter ou encore chef.fe.s à domicile, "de nombreux restaurants ont décidé de continuer leurs activités pour vous régaler". Ce serait finalement domage de ne pas s'adoucir le quotidien si singulier et confiné en profitant de la passion et travail de ces chefs. La liste y est mise à jour quotidiennement. Rendez-vous sur Visitbrussuelsvosétablissementsrestentouverts Une invitation à l'adresse du client potentiel à petit élan de solidarité envers les acteurs d'un secteur qui risquent de trouver le temps long et la note salée.