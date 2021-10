Connu pour sa griffe de mode, le clan Missoni est aussi fin gastronome. Voici deux de ses recettes qui flairent bon l'Italie.

Zucchine alla parmigiana

Pour 6 à 8 personnes

Pour la sauce tomate : 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 1 gousse d'ail, épluchée et coupée en deux, 1 kg de tomates fraîches, pelées et coupées en petits morceaux, une petite branche de basilic, sel de mer.

Pour les zucchine alla parmigiana : 1 kg de courgettes, 1 litre de sauce tomate (voir ci-dessus), 2 boules de mozzarella, de préférence fior di latte au lait de vache, en tranches d'un demi-centimètre, une poignée de basilic, 200 g de parmesan râpé, sel de mer

1. Préchauffez le four à 180 °C.

2. Préparez la sauce tomate. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole à feu modéré, ajoutez l'ail et laissez-le infuser dans l'huile pendant une minute, ajoutez ensuite les tomates et le basilic. Mélangez bien jusqu'à ce que la préparation soit homogène et laissez mijoter 20 minutes. Laissez refroidir et retirez l'ail et le basilic.

3. Lavez les courgettes, coupez les extrémités et découpez-les ensuite dans la longueur en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur et de 5 cm de long. Placez les courgettes dans un saladier, saupoudrez de sel et laissez dégorger pendant deux heures.

4. Séchez les courgettes.

5. Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande casserole à feu moyen, jusqu'à 150°. Faites-y frire les tranches de courgettes pendant 15 minutes, où jusqu'à ce qu'elles prennent une couleur dorée. Egouttez-les sur du papier absorbant.

6. Etalez une partie de la sauce tomate dans un plat d'environ 22 centimètres sur 30. Placez par-dessus les tranches de courgettes, puis une nouvelle couche de sauce tomate et ensuite la mozzarella. Parsemez de basilic et enfin d'un peu de sauce tomate. Terminez avec le parmesan et faites cuire au four 30 minutes à 180°, jusqu'à ce que le fromage soit doré. Servez chaud.

Pizzocheri

Pour 6 personnes

300 grammes de beurre, 8 feuilles de sauge, 2 pommes de terre Yukon Gold épluchées et coupées en dés, 500 grammes de bettes, 450 grammes de pizzocheri (des pâtes à base de farine de sarrasin), 400 grammes de fromage Valtellina Casera, râpé, 200 grammes de Bitto, un fromage dur à demi-dur des Alpes à l'agréable parfum, en dés, sel de mer et poivre.

1. Faites fondre le beurre à feu réduit dans une grande casserole. Ajoutez-y la sauge et laissez infuser 4 à 5 minutes. Retirez du feu.

2. Portez à ébullition une casserole d'eau salée et faites-y cuire les pommes de terre et les bettes jusqu'à ce que les pommes de terre soient presque tendres. Ajoutez alors les pizzocheri et laissez cuire pendant 10 à 12 minutes. Egouttez.

3. Remettez la casserole avec le beurre de sauge sur un feu moyen et quand le beurre commence à brunir ajoutez les pizzocheri, les pommes de terre et les bettes. Mélangez bien. Ajouter le fromage Valtellina et mélangez à nouveau énergiquement, puis le Bitto en mélangeant encore jusqu'à ce que le fromage soit complètement fondu. Salez et poivrez.

4. Servez tout de suite, ce plat est meilleur quand il est encore bien chaud.

© Missoni

