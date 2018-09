"Dinner in the sky" pour la première fois devant le palais de justice d'Anvers

Chaque jour, un déjeuner et deux dîners auront lieu à 50 mètres d'altitude. Les chefs Viki Geunes de "'t Zilte"**, Bart De Pooter du "De Pastorale"**, Olivier de Vinck de "Kommilfoo"* et Wout Bru de "Brasserie Bru" proposeront un menu gastronomique cinq services avec boissons.

Organisé une fois par an à Bruxelles, au mois de juin généralement, "Dinner in the sky" avait déjà investi Anvers l'an dernier face à la nouvelle Maison du Port. Cette année, l'événement a lieu devant le palais de justice, dont l'édifice architectural comptant 39.000 mètres carrés de fenêtres a été inauguré en 2006.

Imaginées en 2006, les plates-formes de "Dinner in the Sky" sillonnent aujourd'hui les cieux de plus de soixante pays, dont le Brésil, l'Afrique du Sud, les Etats-Unis et une partie de l'Europe. Elles ont accueilli les plus grands chefs du monde dont le regretté Joël Robuchon***, Pierre Gagnaire***, ou encore Massimo Bottura***.