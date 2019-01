Dix moments gastronomiques à ne pas rater en Espagne cette année

Almería. Capitale espagnole de la Gastronomie en 2019

Avec ses 195 000 habitants, la ville située à l'Est de l'Andalousie, a été officiellement désignée comme capitale gastronomique de l'Espagne pour l'année 2019. Elle succède ainsi León (Castille-et-León) et devient la sixième ville à décrocher ce titre. Au menu de la gastronomie typique de cette province, une combinaison de produits de la terre et produits de la mer : gambas rouges de Garrucha, calamars, seiches, poulpes, thons, sardines, potages, soupes, bouillons divers, maquereaux, charcuterie, jambon de Serón, pain, huile d'olive, vins divers, etc. Soit de quoi se régaler. Des festivités et évènements viendront animer cette année dédiée au plaisir de la chère.

Du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Gastrofestival de Madrid

La 10e édition du Gastrofestival se déroulera à Madrid en ce début 2019. Un événement gastronomique offrant un vaste programme qui regroupait en 2018, 450 établissements et institutions et plus de 300 activités.

Durant quinze jours, restaurants, marchés, boutiques, musées et centres culturels de Madrid participent à ce qui est présenté comme une grande fête des sens avec menus spéciaux, itinéraires culinaires, cours de cuisine....

Du 23 janvier au 10 février 2019

Journées gastronomiques 'Gastrojornadas' d'Ibiza

Durant quelques jours, habituellement au printemps et en automne, une quarantaine d'établissements proposent des menus spéciaux, où la gastronomie typique de l'île est mise à l'honneur.

Semaine du Pincho de Navarre

Comme chaque année, dans les différentes villes de Navarre, et surtout à Pamplune, la plus importante, quelque 70 bars rendent hommage aux pinchos, petites tartines offrant un très large éventail de déclinaisons possibles. Chaque bar crée alors des recettes et concourt pour remporter l'un des prix - or, argent et bronze - décernés par le jury, confirmant la qualité du pincho primé. Une distinction de prix thématiques est aussi remise aux brochettes utilisant des produits locaux, c'est-à-dire de la Navarre, tels que l'asperge, l'artichaut ou le veau. Les rues de Pampelune s'animent ainsi pendant une dizaine de jours d'amateurs prêts à tester ces nouvelles brochettes.

Du 15 au 24 mars 2019

La Semaine de la Cassolette et du Vin de Pamplona

L'un des rendez-vous incontournables du calendrier gastronomique espagnol est la Semaine de la Cassolette et du Vin de Pamplona, qui permet de découvrir la cuisine de cette région. Au programme : des amuse-gueules traditionnels servis en cassolette d'argile servis dans les bars et certains restaurants. Des plats traditionnels de la cuisine navarraise comme la morue à l'ail (ajoarriero), l'agneau ou le porcelet mijotés à feu doux et allègrement mariés à des vins navarrais.

Du 5 au 14 octobre 2019 (à confirmer)

Le Festival Gastronomique de l'Agneau de Lait Grillé à Burgos

Burgos (Aranda de Duero), propose à ses visiteurs de découvrir l'une des spécialités de la région, à savoir l'agneau de lait rôti, labellisé IGP, cuit au four à bois. L'occasion aussi de découvrir d'autres produits locaux comme la Torta de Aranda (un pain rond élaboré selon le style traditionnel et reconnu comme Marque de garantie) ou la laitue de Medina. Le vin de la région n'est pas en reste, le plat est servi accompagné du vin AOC Ribera del Duero. Et pour digérer, le visiteur gourmand pourra notamment visiter les chais souterrains.

Date encore non définie

Week-end à Badajoz: la Route du Jambon ibérique de 'Dehesa - Extremadura'

L'élevage de porc ibérique est une tradition très enracinée dans les sierras du sud et de l'ouest de Badajoz, dans la région de l'Estrémadure. La Route du jambon ibérique, ou Dehesa de Extremadura regroupe quelque 33 municipalités sur moins de 150 km. Sur un week-end, le visiteur pourra découvrir les secrets et plaisirs de l'univers du jambon ibérique, contempler les "dehesas", ces pâturages peuplés de porcs en semi-liberté, visiter les fabriques de jambons et passer d'agréables séjours dans de petits villages aux maisons blanches. Comme les distances sont donc courtes, de nombreuses étapes sont possibles.

Foire du Pot au Feu de Pontevedra

Depuis 1969, la ville de Lalin dans la province de Pontevedra est le siège de cette foire gastronomique d'excellence de la Galice intérieure. A la saison du pot-au-feu, un vaste programme d'activité est proposé au visiteur. Défilé de fanfares, chars, représentations musicales, parades et déjeuner populaire où le pot-au-feu est roi évidemment.

Date à confirmer

Concours de Tapas à Avila

De nombreux établissements de la ville, située au centre de l'Espagne, participent à cette compétition, et c'est pour les gourmands l'occasion de déguster une large variété de tapas concoctés à partir des meilleurs produits de la région, et associant tradition et modernité.

Date à définir

Journée de la Paëlla à Valence

Ce plat typiquement espagnol serait originaire de la région de Valence, c'est pourquoi la Journée internationale de la Paëlla y revêt une si grande importance.

Lors de ce fameux #Worldpaelladay, la paëlla est le plat du jour dans les restaurants, non seulement à Valence, mais aussi dans des établissements espagnols du monde entier. La date a été choisie pour coïncider avec le mois pendant lequel a lieu la moisson de son principal ingrédient: le riz.

Le 20 septembre 2019.