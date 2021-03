En cette période suspendue, beaucoup ont retrouvé le plaisir des petits plats faits maison. Cela n'a pas échappé aux pros du secteur, qui redoublent d'inventivité pour imaginer des électroménagers et ustensiles toujours plus futuristes. Gros plan sur 6 tendances en cuisine.

Planches à découper, égouttoirs, passoires... Davantage d'ustensiles de cuisine sont directement intégrés aux plans de travail pour simplifier la vie des utilisateurs. En 2020, le set Andy Chef de Franke a été couronné d'un prix de l'innovation. Ce kit d'accessoires, design et compact, contient un égouttoir en acier inoxydable, une planche à découper en noyer ainsi qu'un couteau de chef. Bien que le marbre reste très populaire dans les cuisines, une attention croissante est portée sur les surfaces qui, en plus d'être esthétiques, sont anti-coup. 1- Le plan de travail en acier inoxydable, standard des cuisines de collectivité, fait tout doucement son apparition dans les foyers car il résiste bien aux variations de températures et s'avère très hygiénique. Cette nouvelle cuisine italienne de chez Arclinea offre un contraste intéressant entre l'acier inoxydable et le noyer. 2- Le Dekton de Cosentino est un matériau innovant qui résiste à l'usure et aux rayures. Ce dernier est produit à partir d'un mélange de matières brutes, également utilisées pour la confection de verre et de porcelaine. Les casseroles et poêles chaudes peuvent être directement posées sur cette surface. Pour épauler les (apprentis-)chefs, de nombreux fabricants imaginent des fonctions et des programmes toujours plus pointus, ainsi que des interfaces faciles d'emploi. 1- Les appareils W11 de chez Whirlpool disposent d'un sixième sens. Envie d'un plat au four? L'appareil configure lui-même les paramètres et règle entièrement le procédé de préparation (cuisson, température, temps), tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les fours W11 proposent jusqu'à 100 combinaisons de cuisson. 2- Toute cuisine tournée vers le futur possède une plaque de cuisson se composant de zones flexibles. Grâce à la FlexInduction, vous pouvez placer vos casseroles de toutes tailles dans n'importe quelle position. Le N90 de Neff permet même de combiner les différentes zones de cuisson pour n'en former qu'une. 3- Kvik affectionne les appareils Home Connect de Siemens, grâce auxquels tous les électroménagers sont centralisés dans une seule appli. Par exemple, des caméras vous donnent un aperçu de ce qui se trouve dans votre frigo afin que vous puissiez y jeter un oeil à tout moment. Dans les options, on retrouve même une playlist café via laquelle votre machine sert automatiquement le café préféré de vos invités. 4- Extensible, pivotant, automatique: le robinet de chef est très convoité dans les cuisines privées et est de plus en plus multifonctionnel. Chez Grohe, le robinet de cuisine SmartControl a raflé tous les prix en 2020. "Avec ce projet, nous avons réinventé le robinet de cuisine, se réjouit Patrick Speck de chez Grohe. La forme est réduite au maximum. Plutôt qu'un levier, ce robinet est équipé d'une commande intuitive à pousser ou tirer. Un bouton intelligent situé sur le dessus offre une toute nouvelle interface utilisateur. Appuyez et l'eau commencera à s'écouler. Avec votre doigt, votre poignet ou encore votre coude, ça fonctionne sans effort. Un jet pour économiser l'eau ou un jet puissant, c'est vous qui décidez en tournant le bouton." 5- "Pour les générations Y et Z, l'expérience est primordiale. Le design individuel, y compris matériaux expressifs et couleurs surprenantes, devient plus important que jamais", observe Nicole Hastinckx, sales director et country manager de SieMatic Belgique. C'est pourquoi la marque allemande se concentre sur un public cible plus jeune cette année. Le cuisiniste a reçu pas moins de quatre prix - dont le Red Dot Design Award 2020 et le IF Design Award - pour le SLX, leur concept de cuisines sans poignées. Avec ses dimensions élancées, le plan de travail semble flotter. De plus, les lumières LED intégrées sont réglables individuellement en termes de température et d'intensité, ce qui vous permet de créer votre propre atmosphère. Le Panorama 120, édition de luxe de la table de cuisson Panorama de Novy, plusieurs fois primée, se targue d'une longueur de 120 cm. L'appareil dispose de cinq zones de cuisson, en plus d'une hotte de cuisine intégrée qui peut apparaître ou disparaître en fonction des besoins. Les vrais grands chefs s'entourent de managers en chair et en os. Le chef amateur, quant à lui, les garde dans sa poche. 1- Hansgrohe introduit un système de gestion de l'eau dans votre cuisine: Pontos surveille en permanence le débit dans votre maison. Le système se compose d'un capteur d'eau et d'une unité centrale. Par exemple, si une fuite d'eau est détectée sous votre évier, le système coupera l'alimentation et vous recevrez des notifications directes via l'application. 2- En plus des stores, de la musique ou de la puissance de ventilation, le système domotique Niko Home Control ajuste l'éclairage au fil du dîner. Il n'est pas nécessaire d'abattre des murs pour installer ce gestionnaire d'ambiance chez vous, il suffit de remplacer les interrupteurs et les prises de courant par des variantes intelligentes. Celles-ci sont connectées à une plate-forme centrale via l'application sur votre smartphone. Explosion de popularité pour les accessoires encastrables comme les machines à café ou les caves à vin. Ceux-ci sont intégrés de manière très discrète dans l'ensemble de la cuisine, comme chez Kvik.