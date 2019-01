En images : Faute de cuisiniers, Trump paie un banquet McDo à la Maison-Blanche

Sous le regard sévère du portrait d'Abraham Lincoln, hamburgers, frites et sodas sont servis sur des plateaux d'argent. À défaut d'un buffet prestigieux, on sait au moins y mettre la forme. Shutdown oblige, les cuisines sont désertes et un "festin" fast food semble être la solution de dernière minute pour être un hôte agréable. On peut le dire, Donald Trump sait recevoir ses invités...