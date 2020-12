En images: le concours de la plus belle maison en pain d'épices à Stockholm

Le musée ArkDes est situé sur l'île de Skeppsholmen, au centre de Stockholm. Depuis 30 ans, il organise annuellement le concours de la plus belle maison de pain d'épices, fruits de l'imagination d'enfants, adultes, amateurs et professionnels, invités à créer côte à côte. Cette année, le thème est la distance, physique ou subjective: "cette année, la distance qui nous sépare a augmenté, tant dans la rue qu'entre les pays. Mais peut-être nous sommes-nous aussi rapprochés, nous sommes-nous entraidés et avons passé du temps ensemble d'une manière nouvelle? ". Voici les créations exposées du 7 au 10 décembre en Suède.

