En images: le Wolf, nouveau haut-lieu gourmand au coeur de Bruxelles

À l'origine, derrière cette porte haute de 7 mètres de haut, se tenait la salle des guichets de la fameuse banque CGER, vaste de 500 m2, et coiffée d'une verrière monumentale. Longtemps resté désaffecté, ce bâtiment emblématique du centre ville vient d'être restauré, et les éléments le constituant conservés et détournés par l'architecte Lionel Jadot pour retrouver une nouvelle fonction, adéquate. Car ce volume grandiose au coeur de la capitale abrite désormais les enseignes parmi les plus remarquables de Bruxelles (Knees to Chin, Toukoul, Dierendonck, etc). Les gastronomies grecque, vietnamienne, syrienne, japonaise, italienne, libanaise, indienne, éthiopienne, mais aussi des fruits de mer, de la viande, du végétarien et du végane... En tout ce ne sont pas moins de 17 propositions culinaires, et autant d'identités fortes rassemblées sous le même toit, mais aussi un marché bio totalement transparent sur les prix, une biochocolaterie et une microbrasserie. Un projet enthousiasmant dans une cadre qui ne l'est pas moins, à découvrir dès le 14 décembre 2019.







Le Wolf © DR .







Le Wolf © DR Le Poke Club







Le Wolf © DR Vincent Denis à l'oeuve







Le Wolf © DR Dierendonck







Le Wolf © DR Bollyfood Stories







Le Wolf © DR Bollyfood Stories







Le Wolf © DR Andrean







Le Wolf © DR Hanoi Station







Le Wolf © DR Les Filles







Le Wolf © DR Tapas & Co