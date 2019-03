En images: Under, premier restaurant immergé d'Europe

En Norvège, au sud ouest d'Oslo, très précisément à Lindesnes, vient d'ouvrir ses portes le Under, restaurant submergé par les eaux de l'Atlantique Nord. Pour goûter à la cuisine du chef Nicolai Ellitsgaard et découvrir les merveilles océaniques, plongé à 5 mètres et demi sous la surface de la mer. Aperçu.