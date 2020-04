La période de confinement est aussi une période où la bière peut venir à manquer, parce que pour certains, "c'est un peu vendredi et samedi soir tout le temps". Pas une raison pour ne plus boire ses bières préférées et ainsi soutenir les brasseries locales.

Pour vous éviter d'aller au supermarché, puisque la distanciation sociale est plus que jamais de mise, et leur éviter de trop trinquer avec la fermeture des cafés et restaurants qui sont leurs prinipaux clients (95 % des ventes, les 5 % restants étant les ventes en supermarchés), les brasseries artisanales de la capitale ont décidé de prendre le taureaux par les cornes.

Elles sont nombreuses à avoir mis en place, dans les strictes règles sanitaires préconisées, des systèmes de livraison à domicile.

Parce que, comme on le rappelle chez En Stoemelings

" / ! \La bière est belle et bien une denrée alimentaire et la livraison en est autorisée (We zijn in België hé...)"

Voici comment vous les procurer :

Brussels Beer Project

BBP propose son Survival pack, qui vous sera livré à votre porte, à vélo à Bruxelles. Et par Bpost dans tout le pays, et au-délà.

Brasserie de la Senne

Pour pouvoir déguster leurs fameuses, Zinnebir, Taras Boulba ou Jambe de Bois, il vous suffira d'envoyerun simple message via la page Facebook de la brasserie, et elles vous seront livrées par BicyKlet. Avec, en cadeau pour toute commande, un rouleau de papier toilette offert. Parce que pas de raison que le sens de l'humour soit lui aussi confiné.

Cantillon

La plus ancienne brasserie de la capitale livre dans les 19 communes de Bruxelles, et reverse 10% des bénéfices au profit de l'hôpital Erasme. A commande sur le magasin en ligne (en mentionnant votre numéro pour la livraison).

La Source Beer & Co

La brasserie située à Laeken, vous propose de lui envoyer votre commandes via message privé sur sa page Facebook, et elle vous livre à domicile, avec paiement, désinfécté, par carte à la réception.

En Stoemelings

Située dans la même rue que La Source Beer & Co, En Stoemelings reverse 5€ de donationpar caisse à l'association de terrain DoucheFlux, en première ligne contre la relégation des personnes en situation précaire, avec ou sans logement, avec ou sans papiers. Reste plus qu'à passer commande ici, et vous serez livré à vélo, par les bons soins des coursiers de Dioxyde de Gambettes.

Brasserie No Science

Envie de la Noisy Pale Ale ou d'un Da Funk? Troisième de la rue, la brasserie No Science livre aussi. Il vous suffit d'envoyer un message privé sur la page Facebook ou un mail à brasserienoscience@gmail.com. Ils s'occupent du reste.

Nanobrasserie l'Ermitage

Si vous aussi vous êtes fan de La Lanterne ou du Théorème de l'Empereur ou des autres recettes de la nanobrasserie l'Ermittage, vous pouvez continuer à les boire en les commandant chez Être Gourmet, the place for Beer Lovers. Elles vous seront livrées chez vous, à Bruxelles, et dans toute la Belgique (et même en Europe).

La Brasserie H2O

Située chaussée d'Haecht à Evere, la microbrasserie H2O vous propose de commander sur son site, et le patron vous livrera en personne, à domicile. Pour les commandes, c'est donc par là : h2obeer.boutique

L'Annexe Brasserie

La brasserie située au coeur de Saint Gilles vient elle aussi de lancer un système de livraison à domicile, sur Bruxelles. Pour ce faire, envoyer votre commande par mail à orders@lannexe.brussels ou en message privé sur la page Facebook.

Pour ceux qui veulent mixer les références, Brussels Beer Box est l'outil tout indiqué. Lancé il y a trois ans pour soutenir ces microbrasseries locales alors méconnues, le site est spécialisé dans la vente en ligne de leurs productions. Ce sont donc les références d'au moins 25 brasseries locales qui deviennent accessibles et livrées sur Bruxelles. Rendez-vous sur brusselsbeerbox.com pour passer commande.

