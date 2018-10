Et le "Premier cuisinier de Belgique 2019" est ...

Sander Van de Walle, sous-chef du restaurant Sel Gris à Duinbergen (Flandre occidentale), a remporté lundi le titre de "Premier cuisinier de Belgique 2019" à l'École hôtelière et de tourisme Spermalie à Bruges.

Fabian Bail, chef de l'établissement "Paul de Pierre" à Markedal, Benny Dechamps, chef de la "Brasserie Nieuwpoort" à Nieuport, David Grosdent, chef du restaurant "L'Envie" à Saint-Denis, Lukas Moonens, chef de partie du restaurant "Boury" à Roulers et Sander Van de Walle concouraient pour le titre.

Chaque finaliste devait concocter trois plats: une entrée chaude et froide composée de noix de Saint-Jacques, quinoa, coriandre et topinambour; une échine, une épaule et des abats d'agneau accompagnés d'échalotes, de champignons, du mélange d'épices ras-el-hanout et de céleri-rave pour le plat principal; un flan chocolat à la mangue, au safran, au thé matcha, accompagné de glace ou de sorbet pour le dessert.

Après le décompte des points, c'est le sous-chef du Sel Gris qui a remporté la compétition. Le prix du "Premier maître d'hôtel de Belgique 2019" a lui aussi été décerné à cette occasion.

Cette troisième édition a couronné Andy De Brouwer, du restaurant "Les Éleveurs" à Hal, qui remporte ainsi le trophée dès sa première participation.

Les titres de "Premier cuisinier" et "Premier maître d'hôtel de Belgique" sont protégés. L'objectif du Club Prosper Montagné, fondé en 1952, est de soutenir l'ambition de professionnels, de participer au rayonnement de la gastronomie belge et de promouvoir des produits locaux de qualité dans les cuisines des chefs.