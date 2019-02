Faites vous livrer un morceau du Salon du Chocolat, à domicile

Jeudi 21 février, le Salon du Chocolat de Bruxelles ouvrira ses portes. Mais ce rassemblement de plus de 100 chocolatiers et chefs, avec animations et défilé de robes en chocolat, ne dure malheureusmet que quelques jours. Et peut-être, malgré tout l'amour que vous portez au cacao, n'avez-vous pas forcément le temps de vous y rendre. Ou bien hésitez-vous encore à prendre le temps d'aller découvrir et déguster classiques et nouveautés?

Pour vous décider ou vous consoler, certains chocolatiers belges se sont associés à la plateforme de livraison Deliveroo pour livrer des coffrets spécialement dédiés à cette manifestation. Ainsi les créations de Benoit Nihant, Millésime Chocolat, Frédéric Blondeel Chocolatier ainsi que Van Dender qui seront présentées au cours du Salon, seront aussi disponibles dans les villes où ce service de livraison est présent. Et vos pralines préférées, prêtes en quelques minutes à être dégustées, depuis votre canapé ou devant votre clavier.

Ces coffrets spéciaux Salon du Chocolat sont disponibles dans la limite des stocks, sur Deliveroo.be. De 7,50 euros à 29 euros.