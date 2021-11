Si la période de fin d'année est indissociable d'une série d'ingrédients dont certains, foie gras en tête, sont de plus en plus perçus comme indigeste, cette deuxième Noël de pandémie est l'occasion de bousculer la tradition. Par exemple, avec les mets délicieusement dépaysants d'un des 7 traiteurs de cette liste.

À Bruxelles

" Le meilleur de l'Italie " chez Gabriella

Derrière ce Delicatessen dont l'assortiment met le meilleur de la Botte à l'honneur, on retrouve l'équipe déjà à l'origine du succès de Cocina, la pizzeria gourmet de la place Flagey. Au menu ici : pâtes, primi et autres délices, entre gnochetti violets à la crème de couteaux de mer et palourdes (en couverture), lasagne à la truffe et une des meilleures foccacias de la capitale - sans oublier des cannolis à tomber.

Vitrine de Gabriella © SDP

Pour la Noël dernière, l'équipe avait préparé un menu à emporter composé notamment de Carpaccio de Saint-Jacques au fenouil, orange et grenade ainsi que d'une Burrata à la truffe, et on n'a qu'une hâte : découvrir ce qu'ils nous préparent pour les réveillons qui s'annoncent.

Chaussée de Saint-Job 666, 1180 Uccle / 02 320 00 20 / gabriella.cocina.be

Plats d'exception au Rob's Gourmet Market

Outre ses alléchants comptoirs garnis de produits fins, ce marché pensé comme une ode à la gourmandise propose aussi un service traiteur, dont les " plats d'exception " semblent avoir été pensés pile pour enchanter les tables de fête.

Chez Rob Gourmet Market © SDP

Paella au homard, omelette à la truffe d'hiver, feuilleté de pigeon au foie gras sauce bordelaise ou encore plateau de fruits de mer : on retrouve dans la liste des ingrédients tous les suspects traditionnels des menus de fête, présentés ici de manière atypique pour réveiller les papilles. Et surtout, en dessert, on ne loupe pas le Lingot d'or signé Wittamer.

Boulevard de la Woluwe 28, 1150 Woluwe-Saint-Pierre / 02 771 20 60 / rob-brussels.be

Festin carnivore chez Dierendonck

La célèbre boucherie propose un grand assortiment de produits en ligne, parmi lesquels le parfait nécessaire pour élever les traditionnels gourmets ou pierrades indissociables des grandes tablées de fêtes.

Ici, nul morceau de viande tristounet qu'on cuit à outrance pour masquer la misère mais bien de l'entrecôté maturée de Simmental de Bavière, du veau de lait limousin, des côtelettes d'agneau frison et du magret de canard de Challans, entre autres rêves de carnivores. Un assortiment fondue pour deux personnes est également proposé avec au menu, huit variétés de viande différentes pour dépoussiérer la traditionnelle fondue bourguignonne.

dierendonck.be

Dans le Hainaut

Orgie de zakouskis au Traiteur Géraldine

Traiteur Géraldine © SDP

C'est entre Charleroi et Jambes que Géraldine propose ses préparations gourmandes, dont un généreux assortiment de zakouskis spécial Noël et Nouvel an. Et parce que l'apéro est toujours le meilleur moment du réveillon, et que cette année, les fêtes seront encore un peu spéciales, on choisit de faire une orgie de petits fours et d'appeler ça un repas. Bouchée de saumon au citron-caviar, mini éclair à la mousse de foie gras, feuilleté de Saint-Jacques au parmesan... Champagne !

081 34 47 93 / traiteurgeraldine.be

La cuisine entre amis des Potes au feu

Ce traiteur et épicerie fine de Mons est avant tout " une histoire d'amitié qui a débuté il y a 10 ans par la rencontre de Charles et Julien dans les cuisines de La Maison du Boeuf, au Hilton de Bruxelles ". Mais c'est aussi l'adresse incontournable des gourmets montois avec, au menu pour les fêtes, des formules au rapport qualité-prix exquis qui twistent joyeusement les classiques.

Potes au feu, le menu © SDP

Consommé de la mer et crème au wasabi, bouchée de ris de veau à la reine, dinde farcie au foie gras et abricots secs... Et une mention spéciale pour l'attention apportée à la diversité des menus, avec une option pensée pour les végétariens, et une autre, pour les mini gourmets, dont il s'agira de se retenir de chiper la crapuleuse croquette au fromage en entrée...

Chaussée du Roeulx 273, 7000 Mons / 065 65 68 33 / potesaufeu.be

À Liège

Saveurs syriennes Chez Yara

Lancé par la pétillante Yara, entourée dans l'aventure par toute sa famille, cette adresse est un petit coin de Deraa en plein centre-ville de Liège. La cuisine, gourmande, généreuse et surprenante, se prête particulièrement bien à l'organisation de repas festifs atypiques, faits de plats de riz fumé colorés, salades rafraîchissantes, feuilletés croustillants et viandes grillées, à napper généreusement d'une mousse à l'ail addictive au possible.

Place Saint-Michel 74, 4000 Liège / 0484 52 70 10 / chez-yara

Voyage en Indonésie avec Sukma

Aux commandes de cette enseigne dépaysante à souhait, Iryanti Sukma, une cheffe javanaise qui propose le meilleur de l'archipel indonésien au gré de ses inspirations avec, outre une explosion de saveurs, une présentation ultra soignée qui ne déparera pas sur la plus belle des tables de fêtes. Outre ses plats traditionnels qui ensoleillent les assiettes, Iryanti propose également des formules buffets, notamment pour l'apéro, afin de délicieusement réinventer le classique champagne-canapés.

0494 85 85 30 / @SukmaIndonesianChef

" Le meilleur de l'Italie " chez GabriellaDerrière ce Delicatessen dont l'assortiment met le meilleur de la Botte à l'honneur, on retrouve l'équipe déjà à l'origine du succès de Cocina, la pizzeria gourmet de la place Flagey. Au menu ici : pâtes, primi et autres délices, entre gnochetti violets à la crème de couteaux de mer et palourdes (en couverture), lasagne à la truffe et une des meilleures foccacias de la capitale - sans oublier des cannolis à tomber. Pour la Noël dernière, l'équipe avait préparé un menu à emporter composé notamment de Carpaccio de Saint-Jacques au fenouil, orange et grenade ainsi que d'une Burrata à la truffe, et on n'a qu'une hâte : découvrir ce qu'ils nous préparent pour les réveillons qui s'annoncent.Chaussée de Saint-Job 666, 1180 Uccle / 02 320 00 20 / gabriella.cocina.bePlats d'exception au Rob's Gourmet MarketOutre ses alléchants comptoirs garnis de produits fins, ce marché pensé comme une ode à la gourmandise propose aussi un service traiteur, dont les " plats d'exception " semblent avoir été pensés pile pour enchanter les tables de fête. Paella au homard, omelette à la truffe d'hiver, feuilleté de pigeon au foie gras sauce bordelaise ou encore plateau de fruits de mer : on retrouve dans la liste des ingrédients tous les suspects traditionnels des menus de fête, présentés ici de manière atypique pour réveiller les papilles. Et surtout, en dessert, on ne loupe pas le Lingot d'or signé Wittamer.Boulevard de la Woluwe 28, 1150 Woluwe-Saint-Pierre / 02 771 20 60 / rob-brussels.beFestin carnivore chez DierendonckLa célèbre boucherie propose un grand assortiment de produits en ligne, parmi lesquels le parfait nécessaire pour élever les traditionnels gourmets ou pierrades indissociables des grandes tablées de fêtes. Ici, nul morceau de viande tristounet qu'on cuit à outrance pour masquer la misère mais bien de l'entrecôté maturée de Simmental de Bavière, du veau de lait limousin, des côtelettes d'agneau frison et du magret de canard de Challans, entre autres rêves de carnivores. Un assortiment fondue pour deux personnes est également proposé avec au menu, huit variétés de viande différentes pour dépoussiérer la traditionnelle fondue bourguignonne.dierendonck.beOrgie de zakouskis au Traiteur GéraldineC'est entre Charleroi et Jambes que Géraldine propose ses préparations gourmandes, dont un généreux assortiment de zakouskis spécial Noël et Nouvel an. Et parce que l'apéro est toujours le meilleur moment du réveillon, et que cette année, les fêtes seront encore un peu spéciales, on choisit de faire une orgie de petits fours et d'appeler ça un repas. Bouchée de saumon au citron-caviar, mini éclair à la mousse de foie gras, feuilleté de Saint-Jacques au parmesan... Champagne !081 34 47 93 / traiteurgeraldine.beLa cuisine entre amis des Potes au feuCe traiteur et épicerie fine de Mons est avant tout " une histoire d'amitié qui a débuté il y a 10 ans par la rencontre de Charles et Julien dans les cuisines de La Maison du Boeuf, au Hilton de Bruxelles ". Mais c'est aussi l'adresse incontournable des gourmets montois avec, au menu pour les fêtes, des formules au rapport qualité-prix exquis qui twistent joyeusement les classiques. Consommé de la mer et crème au wasabi, bouchée de ris de veau à la reine, dinde farcie au foie gras et abricots secs... Et une mention spéciale pour l'attention apportée à la diversité des menus, avec une option pensée pour les végétariens, et une autre, pour les mini gourmets, dont il s'agira de se retenir de chiper la crapuleuse croquette au fromage en entrée...Chaussée du Roeulx 273, 7000 Mons / 065 65 68 33 / potesaufeu.beSaveurs syriennes Chez YaraLancé par la pétillante Yara, entourée dans l'aventure par toute sa famille, cette adresse est un petit coin de Deraa en plein centre-ville de Liège. La cuisine, gourmande, généreuse et surprenante, se prête particulièrement bien à l'organisation de repas festifs atypiques, faits de plats de riz fumé colorés, salades rafraîchissantes, feuilletés croustillants et viandes grillées, à napper généreusement d'une mousse à l'ail addictive au possible.Place Saint-Michel 74, 4000 Liège / 0484 52 70 10 / chez-yaraVoyage en Indonésie avec SukmaAux commandes de cette enseigne dépaysante à souhait, Iryanti Sukma, une cheffe javanaise qui propose le meilleur de l'archipel indonésien au gré de ses inspirations avec, outre une explosion de saveurs, une présentation ultra soignée qui ne déparera pas sur la plus belle des tables de fêtes. Outre ses plats traditionnels qui ensoleillent les assiettes, Iryanti propose également des formules buffets, notamment pour l'apéro, afin de délicieusement réinventer le classique champagne-canapés.0494 85 85 30 / @SukmaIndonesianChef