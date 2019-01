Fêtez la Chandeleur en mode vegan

Pour les puristes, une bonne pâte à crêpes contient des oeufs, du lait, du beurre... une recette à première vue peu appréciée par les personnes végétaliennes. De là à zapper la Chandeleur? Certainement pas! Car il est tout à fait possible de remplacer ces ingrédients par des alternatives 100% végétales. Cerise sur la crêpe: ces dernières seront plus légères et plus digestes. D'ailleurs, saviez-vous qu'à l'origine, les crêpes ne comportaient ni oeufs, ni lait, ni beurre, car ces ingrédients étaient souvent beaucoup trop rares et coûteux ? Les galettes traditionnelles étaient uniquement composées de blé noir (sarrasin), de sel et d'eau. Voilà pour la petite histoire, passons aux choses pratiques.

Pour remplacer le lait de vache, on se tourne vers les laits végétaux, avec une préférence pour le lait d'amande, d'avoine et de soja. Le lait de soja étant recommandé pour obtenir des crêpes qui se tiennent. Les autres laits végétaux donneront un résultat plus moelleux.

Le beurre sera remplacé par une purée d'oléagineux, comme une purée de noix de cajou, de noisettes ou d'amandes qui fourniront la matière grasse à la pâte et lui apporteront du liant.

Pour éviter le beurre, une huile végétale peut aussi faire l'affaire: de l'huile d'olive, de pépins ou de tournesol. L'huile de noisette donnera un bon petit arrière-goût. De la margarine fera aussi l'affaire.

Pour donner un peu de liant et de la légèreté à la pâte, on y ajoute un peu de fécule (maïs, pomme de terre, riz...), ou de la fécule d'arrow-root, un épaississant naturel extrait des racines d'une plante tropicale, la Maranta.

Pour aromatiser la pâte, ajoutez selon vos goûts des arômes de vanille, des zestes d'agrumes, un peu de rhum...

Laissez reposer la pâte au moins une heure et faites sauter les crêpes dans une poêle bien chaude. Si la pâte a trop épaissi, on n'hésite pas à la rallonger à l'eau, elles seront plus fines.

Pour une recette complète et des astuces de cuisson, on vous propose de suivre la recette de cette blogueuse qui a réussi à convertir son mari breton avec sa version végétalienne, c'est dire! Elle propose aussi une multitude de garnitures sans oeuf ni lait, en version salée et sucrée. Bon appétit!