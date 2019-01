Graapz : des colis d'invendus à petits prix, contre le gaspillage alimentaire

Graapz est un service en ligne qui propose aux consommateurs de récupérer des paniers de fruits et légumes issus des invendus des commerçants locaux. Une solution qui permet non seulement de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi de faire des économies, de déguster des produits auxquels on ne pense pas forcément et de redécouvrir les petits commerces de quartier.

