Les résultats du prestigieux guide Michelin 2020 consacré à la Belgique et au Luxembourg ont été présentés ce lundi à Gand.

Il n'y a toujours qu'un seul trois étoiles en Belgique cette année. En effet aucun n'est venu se rajouter à la liste pour l'édition de 2020. "Hof van Cleve", de Peter Goossens à Kruishoutem reste encore et toujours le seul à obtenir ce grade, le "Hertog Jan", à Zeldegem ayant jeté les gants.

Peter Goossens

Un nouveau deux étoiles

Si les rumeurs plaçaient à nouveau "L'Air du Temps" de Sang-Hoon Degeimbre à Liernu et "Bon Bon"** de Christophe Hardiquest à Bruxelles, ou encore "t' Zilte" de Viki Geunes à Anvers au firmament du guide, celles-ci n'ont à nouveau pas été confirmées. Il y a par contre un nouveau deux étoiles en 2020 : la "Cuchara", de Jan Tournier, à Lommel passe de une étoile à deux. Par contre le Chef Alexandre Dionisio perd l'une de ses 2 étoiles pour son restaurant la Villa in the Sky, située Avenue Louise à Bruxelles.

Côté wallon, il n'y a que Le Gastronome, restaurant de Paliseul et qui a été repris il y a 11 mois par Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard, un jeune duo de 24 et 26 ans, qui gagne une étoile. Ils décrochent également le "Prix Michelin" qui récompense les meilleurs jeunes chefs. François Piscitello et La Villa des Bégards à Embourg perd lui son étoile.

Jan Tournier © Belga

Sept restaurants ont aussi reçu une étoile et font leur apparition dans le guide : Kevin Lejeune de "La canne en ville" (Ixelles), Ruige Vermeire du "L.E.S.S." (Bruges), Sébastien Wygaert du "Ogst" (Hasselt), Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard du "Gastronome" (Paliseul), Niels Brandt du "EssenCiel" (Louvain), Vihjalmur Sigurdarson du "Souvenir" (Gand) et Glenn Verhasselt du "Sir Kwinten" (Sint-Kwintens-Lennik).

Kevin Lejeune , La canne en ville © belga

Voici la liste complète des étoilés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre

Les trois étoiles

Hof van Cleve (Kruishoutem)

Les deux étoiles

Bruxelles

Bon-Bon

Le Chalet de la Forêt

Comme Chez Soi

La Paix

Sea Grill

Wallonie

L'Eau Vive (Arbre)

d'Eugénie à Emilie (Baudour)

L'Air du Temps (Liernu)

La Table de Maxime (Our)

Flandre

The Jane (Anvers)

t Zilte (Anvers)

Hostellerie Le Fox (De Panne)

Nuance (Duffel)

Château du Mylord (Ellezelles)

Hostellerie St-Nicolas (Elverdinge)

Vrijmoed (Gand)

La Durée (Izegem)

La Source (Neerharen)

Slagmolen (Opglabbeek)

Pastorale (Reet)

Boury (Roeselare)

De Jonkman (Sint-Kruis)

Les 1 étoiles

Bruxelles

La Villa in the sky

Bozar Brasserie

Da Mimmo

Kamo

Le Pigeon Noir

San Daniele

Senzanome

La Truffe Noire

La Villa Emily

La Villa Lorraine

Wine in the City

La Canne en Ville

Wallonie

Les Gourmands (Blaregnies)

Eyckerhof (Bornem)

Maison Marit (Braine-l'Alleud)

Philippe Meyers (Braine-l'Alleud)

Bistro Racine (Braine-le-Château)

Pouic-Pouic (Chapelle-lez-Herlaimont)

Le Pilori (Ecaussines-Lalaing)

Le Château de Strainchamps (Fauvillers)

Chai Gourmand (Gembloux)

La Plage d'Amée (Jambes)

Aux petits oignons (Jodoigne)

Héliport Brasserie (Liège)

Arabelle Meirlaen (Marchin(

Les Pieds dans le Plat (Marenne)

Le Comptoir de Marie (Mons)

L'Éveil des Sens (Montigny-le-Tilleul)

Le Moulin Hideux (Noirefontaine)

Le Gastronome (Paliseul)

La Ligne Rouge (Plancenoit)

L'Impératif (Roucourt)

Philippe Fauchet (Saint-Georges-sur-Meuse)

Au Gré du Vent (Seneffe)

Le Coq aux Champs (Soheit-Tinlot)

Hostellerie Le Prieuré Saint-Géry (Solre-Saint-Géry)

Hostellerie Gilain (Sorinnes)

l'Essentiel (Temploux)

Auberge de la Grappe d'Or (Torgny)

La Menuiserie (Waimes)

Little Paris (Waterloo)

Le Cor de Chasse (Wéris)

En Flandres

Kelderman (Alost)

t Overhamme (Alost)

Bij Lam & Yin (Anvers)

Bistrot du Nord (Anvers)

The Butcher's son (Anvers)

Dôme (Anvers)

t Fornuis (Anvers)

FRANQ (Anvers)

Het Gebaar (Anvers)

The Glorious (Anvers)

Kommilfoo (Anvers)

Nathan (Anvers)

Hofke van Bazel (Bazel)

Het Land (Berlaar)

Castor (Beveren-Leie)

Eyckerhof (Bornem)

Den Gouden (Harynck Bruges)

Sans Cravate (Bruges)

Zet'Joe (Bruges)

L.E.S.S. (Bruges)

De Zuidkant (Damme)

Marcus (Deerlijk)

t Truffeltje (Dendermonde)

Hostellerie Vivendum (Dilsen)

La Belle (Geel)

De Kristalijn (Genk)

Chambre Séparée (Gand)

Horseele (Gand)

OAK (Gand)

Publiek (Gand)

Souvenir (Gand)

Michel (Grand-Bigard)

JER (Hasselt)

De Vork (Hasselt)

Ogst (Hasselt)

Arenberg (Heverlee)

Couvert couvert (Heverlee)

Innesto (Houthalen)

Hof Ter Hulst (Hulshout)

Cuines 33 (Knokke-Heist)

Sel Gris (Knokke-Heist)

EED (Louvain)

Essenciel (Louvain)

De Pastorie (Lichtaart)

Cuchara (Lommel)

Vol-Ver (Marke)

t Korennaer (Nieuwkerken-Waas)

M-Bistro (Nieuwpoort)

Hof ter Eycken (Ninove)

Benoit en Bernard (Dewitte Ouwegem)

Alain Bianchin (Overijse)

Quadras (Sankt-Vith)

Zur Post (Sankt-Vith)

dEssensi (s-Gravenwezel)

Auberge de Herborist (Sint-Andries)

Carcasse (Sint-Idesbald)

Centpourcent (Sint-Katelijne-Waver)

Goffin (Sint-Kruis)

Sir Kwinten (Sint-Kwintens-Lennik)

Brasserie Julie (Sint-Martens-Bodegem)

t Stoveke (Strombeek-Bever)

Altermezzo (Tongres)

Magis (Tongres)

De Mijlpaal (Tongres)

Colette (Westerlo)

Ter Leepe (Zedelgem)