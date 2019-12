Huîtres, gibier, glace: les conseils de l'Afsca pour éviter toute déconvenue pendant les fêtes

Rédaction du VifWeekend.be

Qui dit fêtes de fin d'année, dit repas riches et sophistiqués, fruits de mer, gibier et desserts glacés. Des mets raffinés, mais aussi potentiellement risqués. Préparation et conservation nécessitent alors de redoubler de vigilance. Voici les conseils de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire pour éviter les désagréments d'une intoxication. Un menu en trois services.

Les huîtres Si vous achetez vos huîtres en magasin, préférez un emballage fermé, avec l'étiquette mentionnant l'espèce et la date d'emballage. Dans votre réfrigérateur, les huîtres doivent être conservées à plat, c'est-à-dire le côté bombé vers le bas. De cette manière, elles conserveront leur eau. Les huîtres doivent être ouvertes à la dernière minute, car elles doivent au maximum rester dans leur eau jusqu'à être consommées. Les huîtres peuvent être conservées 8 à 10 jours entre 5°C et 10°C, de préférence dans le bac à légumes du réfrigérateur. Disposer un poids sur la bourriche permet d'éviter qu'elles ne s'ouvrent. Il est en outre déconseillé de surgeler les huîtres. Le gibier Acheté directement à un chasseur, celui-ci doit délivrer au client un certificat attestant la conformité de la viande. Chaque chasseur ne peut vendre qu'une quantité limitée de gibier par ménage. Dans le cas de la viande de sanglier, demandez la preuve que celui-ci a été soumis à un examen excluant la présence de trichine (parasite pouvant causer des dégâts chez l'homme) Le gibier doit être réfrigéré, afin que la viande mature et s'attendrisse. Ne décongelez jamais votre gibier à température ambiante. Faites-le au réfrigérateur ou au four à micro-ondes. La glace Au moment de l'achat, conservez la glace dans un sac isotherme pendant le transport et remettez-la au congélateur le plus rapidement possible en arrivant Placez votre pot de glace dans la partie du congélateur où la température est la plus basse : elle doit être conservée à maximum -9°C. Si vous faites votre glace vous-même, pensez à nettoyer consciencieusement le matériel utilisé. Surtout si vous préparez plusieurs plats à la suite. Si vous voulez que votre glace soit moelleuse, place-la une vingtaine de minutes dans le réfrigérateur avant de servir. Et non à température ambiante. Et surtout, ne recongelez jamais de la glace déjà fondue. Cela vous évitera, ainsi qu'à vos invités, toute infection alimentaire. Si vous achetez vos plats auprès d'un traiteur privé, assurez-vous qu'il dispose d'une autorisation délivrée par l'AFSCA et qu'il est enregistré - et autorisé - comme "traiteur". Le site Foodweb.be vous permet de le vérifier et met à votre disposition les résultats du dernier contrôle effectué.