L'acrylamide, soupçonnée d'être cancérigène, encore trop présente dans notre alimentation

Test-Achats plaide pour des teneurs plus faibles en acrylamide dans l'alimentation mise sur la table des foyers belges. La raison est simple: la substance est soupçonnée d'être cancérigène. L'organisation met en cause lundi, dans un communiqué, le côté laxiste et non contraignant des normes européennes actuelles.