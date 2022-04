Une autre façon de soutenir l'Ukraine est de partager son riche patrimoine, notamment culinaire. Pour un dîner de fête ou pour un simple repas entre amis, voici trois recettes qui vous feront voyager.

L'Ukraine est douloureuse d'actualité, sous attaque russe depuis plusieurs semaines. Mais, en dehors du drame qu'elle vit, l'Ukraine est un pays avec un patrimoine multiple. Une Histoire, une langue, des us et coutumes et une cuisine influencée par de nombreuses autres contrées. Et, comme le dit Olena Braichenko, co-autrice du livre Ukraine - Cuisine et Histoire : "La nourriture est une langue qui parle de nous".

Cet ouvrage publié la semaine dernière par les éditions de la Martinière, était paru sur le sol ukrainien en 2020. Il est le résultat d'un travail de plus d'un an par un collectif d'auteurs : Olena Braichenko, Maryna Hrymych, Ihor Lylo et Vitaly Reznichenko. L'objectif de cette publication ? Faire découvrir, aujourd'hui encore plus qu'hier, la richesse de l'Ukraine.

Ce livre comporte 80 recettes originales, de l'entrée au dessert et cerise sur le gâteau: une partie des bénéfices seront reversés au Comité de coordination d'aide à l'Ukraine sur l'Hexagone.

Par Dounia Boussetta

Ukraine - Cuisine et Histoire, par Olena Braichenko, Maryna Hrymych, Ihor Lylo et Vitaly Reznichenko, édition de la Martinière . © DR . Pour aider les réfugiés ukrainiens en Belgique, les infos sur wallonie.be, auprès de votre commune ou sur bxlrefugees .

Entrée Roulés à la viande et aux prunes fumées

Roulés à la viande © Oksana Sybydlo Ingrédients pour 4 personnes Pour les roulés : - 360 g de filet mignon de porc ou de boeuf - 40g de moutarde douce - 3 cl d'huile de tournesol - 100 g de prunes - 5 g de sucre - 1 branche de thym - 2 oeufs - 60 g de farine de blé tamisée - 200 g de lait caillé - 40 g de beurre - Sel et poivre Pour les gâteaux de maïs : - 50 g de farine de maïs (polenta) - 15 cl d'eau - 20 g de beurre - Sel et poivre Pour le service : - Feuilles d'épinards et oignons nouveaux Procédé : Attendrir la viande des deux côtés avec un maillet, saler et poivrer. Badigeonner de moutarde, ajouter un peu d'huile de tournesol et laisser mariner 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, couper les prunes en petits morceaux, les faire revenir dans le beurre avec le sucre en les caramélisant légèrement. Placer les prunes dans une assiette, mettre le feu à la branche de thym et l'ajouter dans l'assiette (la branche va se consumer lentement en donnant aux prunes un arôme fumé). Faire bouillir l'eau pour les gâteaux, verser la farine de maïs et la laisser cuire selon les indications du paquet. Étaler la préparation en une couche de 6 à 8 mm d'épaisseur, égaliser et laisser refroidir. Découper des gâteaux de la forme voulue et faire revenir dans le beurre des côtés jusqu'à l'obtention d'une croûte dorée, saler et poivrer. Déposer les prunes caramélisées sur la viande marinée et l'enrouler en repliant les bords à l'intérieur. Paner deux fois dans l'oeuf battu, puis dans la farine. Faire griller dans une poêle jusqu'à obtention d'une croûte dorée, puis ajouter le lait caillé et laisser le roulé, mijoter pendant 20 minutes à feu doux et à couvert. Couper le roulé en tranches de 6 à 8 mm d'épaisseur et les piquer avec une pique à cocktail. Placer sur chaque gâteau de maïs une petite feuille d'épinard, puis une tranche de roulé avec sa pique, de façon que les prunes soient visibles. Décorer avec des rubans d'oignons nouveaux.

Plat : Stcheniky de poisson à la tomate

Sitchenyky © Oksana Sybydlo Ingrédients pour 2 personnes - 300 g de filet de poisson d'eau douce - oe oignon ( 60g) - 40 g de pain blanc - 5 cl de lait - 50 g de crème - 2 oeufs - 2 tomates ( 200 g) - 12 cl de jus de tomate - 20 g de coriandre fraîche - 4 cl d'huile de tournesol - Sel et poivre Recette Éplucher l'oignon, le découper en petits cubes et en faire revenir la moitié dans un peu d'huile. Tremper le pain dans le lait. Mixer le filet de poisson avec l'oignon frit, le pain mouillé au lait, la crème, du sel et du poivre pour obtenir une masse homogène. Séparer les blancs des jaunes d'oeufs. Battre les blancs en neige ferme, les incorporer à la farce de poisson. Intégrer ensuite les les jaunes. Façonner les boulettes aplaties- Sitchenyky- et les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile. Peler et épépiner les tomates, les couper finement et les faire griller dans de l'huile de tournesol avec le reste de l'oignon, ajouter le jus de tomate, du sel et du poivre. Déposer les Sitchenyky dans la poêle avec la sauce, laisser cuire 20 à 25 minutes. On peut aussi les enfourner pour 20 à 25 minutes à 180- 200°C. Saupoudre de coriandre ciselée avant de servir.

Dessert: Crêpes fourrées au fromage blanc

Astuces Pour mieux peler les tomates, faire de petites incisions à la surface et les plonger quelques secondes dans de l'eau bouillante. Les poissons d'eau douce blancs, silure, sandre ou brochet, conviennent mieux pour cette recette.

Crêpes fourrées au fromage blanc © Oksana Sybydlo Ingrédientspour 4 personnes Pour la pâte : - 1-1,2 litre de lait - 40-50 g de sucre - 8 g de sel - 5 oeufs - 500 g de farine de blé tamisée - 2,5 cl d'huile de tournesol - 50 g de beurre Pour la farce : - 600 g de fromage blanc à 9 % de MG ou faisselle - 3 jaunes d'oeufs - 25 g de sucre glace - 50 g de beurre Recette Verser le lait dans un récipient, ajouter le sucre et le sel, battre au mixeur, ajouter les oeufs et battre à nouveau. Verser progressivement la farine tamisée. Bien mélanger en évitant les grumeaux, incorporer l'huile. La pâte doit être liquide et couler facilement. En verser une louche dans une poêle bien chaude, en veillant à ce qu'elle s'étale uniformément en une couche fine. Faire cuire 10 à 15 secondes de chaque côté. Badigeonner les crêpes chaudes de beurre fondu. Préchauffer le four à 180 °C. Pour la farce, passer le fromage blanc au tamis fin, ajouter les jaunes d'oeufs et le sucre glace, bien mélanger. Déposer la farce sur la crêpe, la rouler en repliant les bords à l'intérieur. Badigeonner chaque roulé de beurre fondu, enfourner dans un plat pour 10 à 20 minutes.

