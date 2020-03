Les mesures annoncées par le gouvernement le 12 mars pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus concernent les commerces, et notamment les restaurants et cafés. Il leur sera ainsi interdit d'ouvrir jusqu'au 3 avril. Le guide gastronomique Gault & Millau leur vient en aide en recensant les adresses où l'où peut commander à emporter.

Durant les trois semaines à venir, du 14 mars au 3 avril, les professsionels de l'horeca ne pourront pas faire bouillir la marmitte, avec des conséquences économiques qui pourraient être dramatiques. Le célèbre guide gastronomique a décidé de soutenir les restaurateurs qui risquent d'en pâtir financièrement, en lançant une page web spéciale destinée aux adresses proposant des formules à emporter. Dès ce 14 mars, Gault & Millau lancera la page Chef's Take Away Collection qui recensera les restaurants de sa sélection qui proposent des plats à emporter.Une invitation à l'adresse du client potentiel à petit élan de solidarité envers les acteurs d'un secteur qui risquent de trouver le temps long et la note salée.