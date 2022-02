Trois produits alimentaires wallons sont candidats à l'obtention d'une Indication géographique protégée (IGP): la Boulette de Wallonie, le Miel wallon et le Saucisson gaumais, indique lundi un communiqué envoyé dans le cadre de la campagne européenne de promotion des produits locaux "EuroFoodArt".

La Boulette de Wallonie est un fromage au lait de vache de type fromage frais, maigre et fermenté, que l'on obtient à partir de lait cru et écrémé. Avec son goût et odeur prononcés, ce produit à la forme arrondie, également connu sous le nom "Crau Stofé", "Boulette de Huy",... se différencie "grâce à sa complémentarité avec la fabrication du beurre".

Le Miel wallon, à cristallisation fine, possède quant à lui une texture tartinable et "présentant une grande qualité organoleptique".

Enfin, le Saucisson gaumais provient de la fermentation de la viande de porc, produit dans le terroir de Gaume exclusivement. Le produit se trouve sous trois autres formes, également candidates au label IGP: la Pipe gaumaise, le Collier gaumais et la Baudruche gaumaise.

La Wallonie compte six produits labellisés IGP: l'escavèche de Chimay, le Jambon d'Ardenne, le Pâté gaumais, la pomme de terre Plate de Florenville, le Saucisson et le Vin de Pays des Jardins de Wallonie.

