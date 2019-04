La Bibliothèque royale de Belgique, la Brasserie de la Senne et La Fleur en papier doré lancent vendredi soir la nouvelle bière blanche Pier Den Drol. Cette bière porte le surnom qu'avait donné Karel Van Mander en 1604 à Pieter Bruegel. Le peintre est décédé il y a 450 ans.

La bière "Pier Den Drol" est une interprétation moderne des anciennes bières brabançonnes du 16e siècle. Elle est brassée selon la tradition et n'est ni filtrée, ni pasteurisée, ne contient pas d'additifs et est réalisée avec des ingrédients de haute qualité. Elle est disponible en bouteilles et en fûts. "Cette bière blanche est réalisée à partir de froment cultivé dans le Brabant flamand à 15 km de la brasserie. Elle est aromatisée d'anciennes variétés de houblons belges traditionnels qui confèrent à la bière un parfum de fleurs et d'herbes.

Cette bière très rafraichissante à un taux d'alcool de 5,2%", explique Yvan De Baets de la Brasserie de la Senne. Le peintre avait écopé du surnom de "Pier den Drol" car il dessinait beaucoup de fantômes et d'ivrognes dans ses travaux satiriques.