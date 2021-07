Un pop-up bar de la marque de rhum premium Brugal 1888 prendra ses quartiers cet été à Rêve Bivouac, un campement nomade chic et bohème dressé dans un champ à quelques jets de pierre du centre-ville de Wavre. Dépaysement assuré!

On nous murmure à l'oreille que le rhum prend du galon ces derniers temps et serait même en passe de détrôner le célèbre gin en popularité. Cela tombe bien, un nouveau spot branché propose de siroter l'un des meilleurs d'entre eux: le rhum Brugal 1888 originaire de la République dominicaine. Depuis cinq générations, la famille Brugal transmet sa tradition et perfectionne la recette de ce rhum distillé sans fin pour obtenir le spiritueux le plus pur. Le rhum Brugal 1888 donne le ton en matière de double maturation en fûts de bourbon et de sherry.

Il est possible de déguster ce breuvage parfaitement équilibré, avec des notes de caramel, de vanille, de café, ou encore des accents de fruits rouges séchés dans le décor féérique à la touche bohème chic de Rève Bivouac, le nouveau hot spot éphémère du Brabant wallon, aménagé le temps d'un été au milieu d'un champ à quelques encablures du centre-ville de Wavre.

Cette immense tente berbère divisée en différents espaces privatifs, pour une expérience covid safe, est magnifiquement aménagée de bois, de mobilier de récup' et de tapis orientaux, dans un esprit éco-responsable.

On se pose sur un bon coussin bien moelleux du pop up bar "Casa Brugal", et on sirote un rhum pur ou transformé. Cocktails "old Fashioned", "Negroni", ou "Manhattan", il y en aura pour tous les goûts, le tout accompagné d'un délicieux menu finger food, sur de la musique live lounge ou plus entraînante (le lundi). Pour peu, on se croirait presque aux Caraïbes.

La Casa Brugal, Rêve Bivouac 60 rue de Wavre, 1301 Wavre, du 1er juillet au 22 août.

