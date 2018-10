La Confiance règne au royaume du speculoos

Le speculoos est une invention et une institution belge. Alors comment faire alors pour trouver sa place aujourd'hui dans cet univers quasi sacré, entre la maison Dandoy - fondée en 1829, et considérée depuis des décennies comme la référence en matière de speculoos peut-être parce qu'il est le Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique - et la biscuiterie industriel Lotus, plus important producteur belge de speculoos ?

En 2017, la maison La Confiance, créée en 1924, est ressuscitée par l'un des descendants du fondateur, Jozef Borms. Le credo de ce phénix biscuitier de Dendermonde: la transparence. Peut-être parce que de la transparence nait la confiance... Les ingrédients et leurs producteurs sont donc placés au coeur même de son identité. Ainsi que leur traçabilité, pour laquelle le recours au bio est incontournable. Cet intérêt pour leur producteur, premier maillon de la chaîne, est tel que ce sont leurs trois visages - et plus récemment leur signature - qui s'affichent sur les packagings : Thibault, producteur de blé de Beaumont en Wallonie, Federico, producteur de noisettes du Piemont (Italie) et José, producteur de cacao péruvien.

Il faut croire que le pari de la transparence, de la qualité des matières premières (du vrai beurre, cinq épices différentes) et de la recette originelle revisitée, paie : ce speculoos a obtenu la note maximale de trois étoiles au Superior Taste Award, décerné par un jury international de 135 chefs. Et on ne saurait contredire cette note presque parfaite. À découvrir les yeux fermés.