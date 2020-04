View this post on Instagram

ON A BESOIN DE VOUS ! 🙌 . . Coucou à tous, chers clients / habitués / copains / famille ! Tout d'abord, on espère que vous vous portez bien. ❤️ On vous écrit du fin fond de notre confinement, et il faut bien l'avouer... on s'ennuie ferme ! Ça nous manque d'etre derrière le zinc, en plus on a absolument aucune idée de quand le bar pourra rouvrir, et dans quelles conditions... 😕 . . Alors, bien sur, on a conscience que les mesures de confinement sont les meilleures pour tout le monde, et bien évidemment, c'est la santé avant tout ! Mais vous nous connaissez... On est pas du genre à se laisser aller, et on a toujours mille projets en tête ! Et vous, vous n'avez plus rien à boire !! 😱. . D’où l’idée de créer la "Confinouze", la bière des confinés ! Une bière de printemps brassée en partenariat avec la Brasserie Bellenaert. Notre but, c'est avant tout d'impliquer un maximum de producteurs du coin, qui sont aussi nombreux à subir la crise de plein fouet. On veut avant tout faire travailler tout un tissu local. Vous savez qu'on a toujours favorisé les connexions locales. ✊. . Pour financer ce brassin, ON A BESOIN DE VOUS ! Evidemment, on souhaite aussi faire rentrer un peu de tréso pendant cette période de vache maigre ! Du coup, on lance un financement participatif via Ulule (le lien est dans notre bio insta). Mais attention, ce n'est pas la charité qu'on vous demande ! Vous payez maintenant votre bière, mais vous la boirez donc gratos à la Pépite en pression, ou chez vous en livraison ! 😜. . Alors, vraiment, merci à tous pour votre soutien. On pense bien à vous et on espère que vous nous suivrez. On compte sur vous ❤️.