Ce qui n'était qu'un résidu de la culture de la banane est en passe de devenir un nouvel ingrédient star de la cuisine végétarienne. A juste titre ?

La fleur de bananier, babafigue à la réunion, est parfois appelée le nouveau jacquier. Comme cet autre ingrédient exotique, c'est un produit de la cuisine asiatique qui se met facilement en conserve et absorbe aisément les saveurs grâce à sa texture qui s'apparente à celle du poisson blanc. Dans les endroits branchés comme Londres, il est régulièrement au menu des restaurants végétariens ou végétaliens.

Qu'est-ce que c'est ?

La fleur de bananier est la fleur géante - elle peut peser jusqu'à un kilo - qui pousse à l'extrémité d'un régime de bananes. Dans de nombreux pays où la banane est cultivée, elle est préparée comme un légume dans des ragoûts ou des soupes, ou consommée crue en salade. La fleur de bananier n'a pas le gout de la banane. En fait, elle ne goûte presque rien tant sa saveur est discrète. Elle absorbe par contre très bien les autres saveurs, ce qui en fait un aliment de choix pour les marinades. C'est aussi pour cela que c'est une alliée de choix pour ceux qui souhaitent rendre leurs menus plus vegan.

null © getty

Crue et émincée, elle a l'aspect et une texture qui évoque l'endive. Cuite, elle a une structure floconneuse qui rappelle celle du poisson blanc. C'est aussi pour cela qu'on l'appelle parfois "poisson végétal". Néanmoins, cela ne vaut que pour la structure. Si vous voulez imiter cette véritable sensation de poisson, vous devez ajouter l'arôme vous-même.

Dans des pays comme la Thaïlande, les fleurs de bananier sont vendues crues sur le marché, mais en Belgique on devra la plupart du temps se contenter de la version en conserve. Jusqu'à récemment, ceux qui voulaient l'essayer devaient se rendre dans un magasin asiatique ou sur Internet, mais désormais, grâce à la marque alimentaire néerlandaise Fairtrade Original, on les trouve aussi dans les magasins Albert Heijn. La première étape de toute recette à la fleur de bananier consiste à ouvrir la boîte de conserve, à rincer soigneusement la fleur et à la laisser s'égoutter. Sortie de sa conserve, la fleur de bananier fait spontanément penser à l'artichaut, cette autre délicieuse fleur comestible.

Recettes

Fish and Chips Vegan

