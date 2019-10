View this post on Instagram

Voici des gaufres salées au jambon, carotte et courgettes ! NB DE PERSONNES : 6 1 carotte 1 petite courgette 50 g de dés de jambon maigre 250 g de farine 25 cl de lait écrémé 50 g de beurre fondu 2 oeufs sel, poivre PRÉPARATION PRÉPARATION : 20 MIN CUISSON : 20 MIN Pelez et râpez la carotte à l'aide d'une râpe à légumes. Nettoyez et épongez la courgette. Coupez-la en deux et retirez les pépins. Râpez les morceaux de courgettes à la râpe. Hachez les dés de jambon. Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. Versez la farine dans un grand saladier. Creusez un puits au centre de la farine et ajoutez-y les jaunes d'oeufs, le beurre fondu et le lait. Mélangez bien la préparation jusqu'à obtenir une pâte compacte mais bien lisse et homogène. Montez les blancs d'oeufs en neige bien fermes à l'aide d'un batteur électrique. Incorporez délicatement les blancs en neige dans la préparation à l'aide d'une spatule. Ajoutez enfin les carottes et les courgettes râpées ainsi que les dés de jambon hachés. Salez et poivrez à votre goût puis remuez délicatement. Laissez reposer la pâte à gaufres 10 minutes à température ambiante. Allumez le gaufrier. Quand les plaques du gaufrier sont bien chaudes, déposez-y des petites louches de pâte et faites cuire les gaufres jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Quand les gaufres sont cuites, retirez-les délicatement du gaufrier et répétez l'opération de cuisson avec le restant de pâte à gaufres. Réservez les gaufres cuites dans une assiette au chaud. Quand toutes les gaufres salées au jambon et aux carottes et aux courgettes râpées sont cuites, dressez-les dans les assiettes. Dégustez sans attendre à l'entrée accompagné d'une salade verte assaisonnée.