La top modèle Hailey Bieber a conquis le net avec son hack culinaire. Ou comment faire une pizza de façon simplissime.

La femme de Justin Bieber n'aime rien tant que de se lover dans le canapé avec une bonne pizza et son chéri. Et quand elle n'a pas le courage d'en commander une, elle opte pour une pizza toast. Elle a partagé sa recette sur TikTok et a provoqué instantanément le buzz.

Il faut dire que nul besoin d'être un chef étoilé pour se lancer. La recette est une combinaison d'un toast tartiné de beurre et d'huile de truffe avec dessus ce qu'on trouve habituellement sur une pizza, soit des tomates fraîches et beaucoup de fromage (burrata et parmesan) et un peu de marinara (une sauce italienne originaire de Naples généralement préparée avec des tomates, des oignons, de l'ail et des herbes aromatiques).

Et voici une version moins glamour pour ados

