A Pâques, il y a la traditionnelle chasse aux oeufs. Mais au-delà de ce classique, le concept se décline parfois à d'autres supports. Ainsi, dans l'abbaye d'Aywiers à Lasne, c'est plus de 3000 bières qui seront cachées.

La brasserie Lutgarde organise pour la seconde fois une chasse un peu spéciale pour le lundi de Pâques. Le 18 avril 2022, c'est plus de 3.000 bières qui seront cachées dans l'abbaye d'Aywiers. Chaque bière trouvée peut être ramenée à la maison. Et pour les enfants un premier round plus classique avec oeufs en chocolat et boisson fruité sera organisé. De quoi faire plaisir à tout le monde.(Prix: 10 euros - Inscription obligatoire (via la page facebook)

Une bière d'abbaye moderne

La Lutgarde, la bière de l'abbaye de Aywiers à Lasne, a été créée par deux frères passionnés de bière en 2017. Elle a été baptisée en hommage à Sainte-Lutgarde qui y a vécu au 12ème siècle. Le choix du lieu n'a lui non plus rien d'anodin puisque dans cette même abbaye on a brassé de la bière durant plus de 600 ans pour le commerce et la consommation personnelle des nonnes. Si l'offre classique se compose de cinq bières, chaque année des éditions limitées et expérimentales s'ajoutent au catalogue. L'année dernière c'était de la bière à la sève de bouleau et une bière à la caféine, en 2022 ce sera une bière bleue à base de spiruline qui est en cours de fermentation.

