La plus grande porcherie bio de Belgique a ouvert ses portes à Ruiselede

La plus grande porcherie 100% bio de Belgique a officiellement ouvert ses portes lundi à Ruiselede (Flandre occidentale). BioVar.be y travaille en collaboration avec Delavi (active dans le transport, l'abattage et la découpe) et le groupe Colruyt. Les premiers porcelets y sont justement nés samedi.