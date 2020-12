Les livres de recettes sont comme les romans: certains nous bouleversent, d'autres nous laissent froids. Ces ouvrages parus en 2020 devraient balayer l'âpre saveur de cette année.

Photographes devenus influenceurs food, Mathieu Zouhairi et Shirley Garrier se sont bâti une audience lors du confinement. Le Carnet de recettes à la maison en découlant est bien plus soigné et joliment illustré que nos propres cahiers tachés, et nous plonge dans l'intimité culinaire du couple, entre mets vietnamiens, souvenirs de voyage et tradition française revisitée. Le plus prolifique des chefs est de retour! Et si vous pensiez qu'après les deux opus végétariens d'Ottolenghi, ce nouveau recueil était dispensable, il n'y a rien de plus délicieusement faux. Dans leur fameuse test kitchen, le cuisinier et ses développeuses de recettes ont concocté un livre qui se penche sur la construction des saveurs et leurs associations. Objets fantasy pop, on pensait les Romans dont vous êtes le héros tombés dans les limbes des eighties. C'était avant que Nouriturfu ne publie la suite de son Guide des vins dont vous êtes le héros, signée par Antonin Iommi-Amunategui et Anne Zunino. Une épopée dans l'Antre du Ventre qui exige de faire les bons choix culinaires, au risque de retourner à la case départ. La cheffe belge Aline Gérard voulait écrire le livre de recettes de ses rêves, et elle l'a fait. Pas à moitié, d'ailleurs: du choix du papier aux illustrations, en passant par les textes, elle a laissé infuser toute une vie en cuisine dans cet ouvrage. Le résultat est si personnel qu'il peut en être désarçonnant, ou émouvant. Pour une vision sensuelle, artistique et épicurienne de la table. La vie est faite de défis, de réussites et d'échecs, mais ce livre dédié à l'art charcutier entend vous préserver de ces derniers. Ecrit par la vénérable maison française Vérot -- le père Gilles et le fils Nicolas -- et illustré par Eliane Cheung, ce guide donne presque envie de prolonger le confinement pour se plonger dans les secrets des rillettes et autres pâtés en croûte. C'est la grosse sortie de cette fin d'année, dans tous les sens du terme, puisque cette bible imaginée par François-Régis Gaudry pèse 3,4 kilos et a fait appel à 159 contributeurs. Après le best-seller On va déguster la France, le journaliste culinaire de France Inter s'attaque à la patrie du bien-manger, l'Italie, du panettone aux aubergines au chocolat. Dense, visuel, passionnant. On va déguster l'Italie, de François-Régis Gaudry & ses amis, Marabout, 432 pages, 42 euros.