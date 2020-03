La recette du Dalgona Coffee, star du moment sur les réseaux sociaux

En à peine quelques semaines, le Dalgona Coffee est devenu mondialement populaire, en envahissant la toile et tous les canaux de diffusion dont elle regorge. On vous en dit plus sur ce phénomène TikTok, mais surtout, on vous explique comment le réaliser vous-même.

Dalgona Coffee, recette virale