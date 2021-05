Du 10 au 16 mai, c'est la Semaine des fruits et légumes. Des chefs du monde entier feront la promotion d'une cuisine plus végétale et plus durable par le biais d'évènements en ligne, de prix et de guides.

La Semaine des fruits et légumes est tout particulièrement sous les feux des projecteurs cette année, l'ONU ayant déclaré 2021 Année des fruits et légumes. We're Smart World, l'organisation qui rassemble des entreprises durables et écologiques pour un monde plus sain et plein de fruits et légumes, a été désignée par le gouvernement belge et les Nations unies comme ambassadrice des Objectifs de développement durable (ODD). En collaboration avec les meilleurs chefs du monde, ils lancent le lundi 10 mai le Club exclusif des Chefs 5 Radis et la We're Smart Academy : deux initiatives visant à encourager la préparation et la consommation de fruits et légumes.

Le club des Chefs 5 Radis

Chaque année, Frank Fol, le chef des légumes et fondateur de We're Smart World, accompagné d'un jury, attribue une note de un à cinq radis aux restaurants du monde entier. 2quivalent des étoiles Michelin, mais pour les chefs adeptes d'une cuisine végétale. Il n'y à travers le monde, que 79 restaurants à avoir ainsi reçu cinq radis. Parmi eux, seize Belges, dont Seppe Nobels (Graanmarkt 13 - Anvers), Michaël Vrijmoed (Vrijmoed, Gand), Nicolas Decloedt (Humus x Hortense, Bruxelles) et Arabelle Meirlan (Arabelle, Marcin). Ces 79 restaurants forment ensemble le club des radis, qui sert de lieu de rencontre aux chefs pour communiquer et partager leurs idées.

We're Smart Academy

Pendant cette semaine, les plus grands chefs du monde entier révèlent leurs secrets lors de webinaires destinés à d'autres restaurants. Ces événements en ligne sont également accessibles au grand public. Au cours des sessions en ligne, ces chefs partageront avec le monde entier des recettes, des innovations et des tendances. Quatre chefs belges y participent également : Viki Geunes (Zilte, Anvers), Sang Hoon Degeimbre (L'Air du Temps, Eghezée), Seppe Nobels (Graanmarkt 13, Anvers) et Bart Depooter (Pastorale, Reet).

Vous pouvez participer aux webinaires en vous inscrivant ici.

We're Smart World

We're Smart World est une initiative belge visant à faire évoluer notre société vers des solutions plus intelligentes pour un corps et un monde plus sains. Avec la plateforme We're Smart World, l'organisation souhaite rassembler non seulement les restaurants, mais aussi les entreprises et les particuliers du secteur alimentaire pour qu'ils se renforcent et s'inspirent mutuellement. Certains projets qu'ils ont déjà réalisés sont : Le guide vert We're Smart référençant les 100 meilleurs restaurants de légumes du monde et les We're Smart Awards pour les établissements investis à changer la donne. Ce dernier est également accompagné d'un top dix des restaurants les plus talentueux.

La Semaine des fruits et légumes est tout particulièrement sous les feux des projecteurs cette année, l'ONU ayant déclaré 2021 Année des fruits et légumes. We're Smart World, l'organisation qui rassemble des entreprises durables et écologiques pour un monde plus sain et plein de fruits et légumes, a été désignée par le gouvernement belge et les Nations unies comme ambassadrice des Objectifs de développement durable (ODD). En collaboration avec les meilleurs chefs du monde, ils lancent le lundi 10 mai le Club exclusif des Chefs 5 Radis et la We're Smart Academy : deux initiatives visant à encourager la préparation et la consommation de fruits et légumes. Le club des Chefs 5 Radis Chaque année, Frank Fol, le chef des légumes et fondateur de We're Smart World, accompagné d'un jury, attribue une note de un à cinq radis aux restaurants du monde entier. 2quivalent des étoiles Michelin, mais pour les chefs adeptes d'une cuisine végétale. Il n'y à travers le monde, que 79 restaurants à avoir ainsi reçu cinq radis. Parmi eux, seize Belges, dont Seppe Nobels (Graanmarkt 13 - Anvers), Michaël Vrijmoed (Vrijmoed, Gand), Nicolas Decloedt (Humus x Hortense, Bruxelles) et Arabelle Meirlan (Arabelle, Marcin). Ces 79 restaurants forment ensemble le club des radis, qui sert de lieu de rencontre aux chefs pour communiquer et partager leurs idées. We're Smart Academy Pendant cette semaine, les plus grands chefs du monde entier révèlent leurs secrets lors de webinaires destinés à d'autres restaurants. Ces événements en ligne sont également accessibles au grand public. Au cours des sessions en ligne, ces chefs partageront avec le monde entier des recettes, des innovations et des tendances. Quatre chefs belges y participent également : Viki Geunes (Zilte, Anvers), Sang Hoon Degeimbre (L'Air du Temps, Eghezée), Seppe Nobels (Graanmarkt 13, Anvers) et Bart Depooter (Pastorale, Reet). Vous pouvez participer aux webinaires en vous inscrivant ici. We're Smart WorldWe're Smart World est une initiative belge visant à faire évoluer notre société vers des solutions plus intelligentes pour un corps et un monde plus sains. Avec la plateforme We're Smart World, l'organisation souhaite rassembler non seulement les restaurants, mais aussi les entreprises et les particuliers du secteur alimentaire pour qu'ils se renforcent et s'inspirent mutuellement. Certains projets qu'ils ont déjà réalisés sont : Le guide vert We're Smart référençant les 100 meilleurs restaurants de légumes du monde et les We're Smart Awards pour les établissements investis à changer la donne. Ce dernier est également accompagné d'un top dix des restaurants les plus talentueux.